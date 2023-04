La sequía sigue en fase de diagnóstico, pero sus efectos son "potencialmente catastróficos" para el campo aragonés. Lo ha calificado así el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, tras reunirse con las cinco organizaciones agrarias mayoritarias en la comunidad, que le han trasladado su preocupación por la situación tras dar por perdida prácticamente toda la cosecha de cereal de secano y los cultivos de verano.

Aunque no se han anunciado medidas concretas, Olona y su departamento siguen estudiando el asunto para tratar de salvar el año agrícola. "No descarto ninguna medida", ha apuntado el consejero. Entre las soluciones que reclaman las asociaciones agrarias hay exenciones fiscales o ayudas directas, aunque Olona ha manifestado en más de una ocasión que no las cree eficientes. En la solución que sí coinciden todos los actores es la que ayer se transmitió a la mesa de la sequía: flexibilizar los cumplimientos de la Política Agraria Común (PAC) para que la llegada de estos fondos europeos no se supedite a la producción y a las exigencias habituales, pues la producción agrícola no cumplirá con esos cupos. "Si los agricultores han hecho lo que tenían que hacer, que estén tranquilos", ha dicho Olona.

Sin embargo, las medidas coyunturales servirán solo para tratar de salvar este año. El consejero Olona ha sacado a la palestra la necesidad de proyectos estructurales que configuren una nueva forma de entender el sector primario frente al cambio climático. Además de la modernización de los regadíos para hacerlos más eficientes, el titular del departamento ha subrayado que "no tenemos capacidad para conservar agua más de un año". "Necesitamos embalses más grandes", ha afirmado Olona, que, respondiendo a preguntas de los periodistas que proyectos como el recrecimiento de Yesa será "poquico" para el futuro de irregularidad hídrica que viene por delante. "Es algo que ya está recogido en el Pacto del Agua", ha aseverado el consejero.

Los sindicatos agrarios y el consejero Olona han sido especialmente críticos con la cobertura del seguro de la sequía. "Tan solo un 26% de los cultivos herbáceos de secano están asegurados", ha revelado Olona, lo que evidencia "que las condiciones de contratación no son las que deberían", lo que hace el seguro "poco eficiente" en sus líneas contra la sequía.

