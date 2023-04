El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este sábado que su Gobierno está estudiando "absolutamente" la posibilidad de conceder ayudas directas a los agricultores afectados por la sequía, aunque las arcas públicas de la comunidad "no estén como para tirar cohetes".

En declaraciones a los medios en una visita al barrio de las Fuentes de Zaragoza junto a la candidata socialista a la Alcaldía, Lola Ranera, Lambán se ha referido a esta petición, que ya le hicieron los agricultores al consejero del ramo, Joaquín Olona, y que este sábado también le ha exigido el líder del PP, Jorge Azcón.

Para el también secretario general del PSOE en Aragón, a diferencia de Azcón el consejero "no trabaja sobre ocurrencias de última hora", sino que lo hace "tomando en serio los problemas y no tratando de sacar provecho electoral de las desgracias ajenas".

Por eso, en el caso del apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía ha dicho que se trabaja en diferentes medidas, como que el cobro de la PAC no se resienta y buscar líneas de ayuda para los profesionales agrarios, a quienes ni el Gobierno de Aragón ni el de España "van a desatender". Y ha confirmado que se están estudiando ayudas directas, para las que no ha dado un plazo pero que "no se pueden demorar mucho".

Polémica por los embalses

Sobre las declaraciones de Azcón respecto a los embalses, que según el líder del PP el PSOE ha desatendido renunciando en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro a 30 pantanos y 730 hectómetros cúbicos de almacenamiento, Lambán ha considerado que estas declaraciones ponen a Azcón "en evidencia". Demuestra con ellas, ha agregado, un "penoso desconocimiento" de la realidad de Aragón y que la comunidad "le viene muy grande".

La política hidráulica "es más que regar macetas y flores", según Lambán, quien ha dicho que se requiere "patear el territorio, conocerlo y aprenderse la historia". Si Azcón "le dedicara un minuto" a eso sabría que este Gobierno ha puesto en marcha un plan de 29 proyectos de transformación en regadíos de 29.000 hectáreas, ha dicho.

Además, las grandes obras del Pacto del Agua se están desarrollando "merced al impulso del PSOE", por lo que ha recomendado a Azcón que prescinda "de los asesores que lo engañan a la hora decir las cosas que dice". El PSOE "no ha eliminado ni una sola de las obras previstas", ha zanjado Lambán.