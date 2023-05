Hoy 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una jornada dedicada a concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para sacarles el máximo rendimiento posible y proteger así el medio ambiente. Y, aunque el reciclaje es una práctica cada vez más generalizada, sigue siendo necesario hablar de él y ver cómo ha calado el mensaje entre la población, las empresas y las instituciones.

Un mensaje que ahora va más allá y ya no solo se queda en el reciclaje, sino que se amplía también hacia la economía circular, un término que hace referencia al modelo de producción y consumo que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

Sobre estas cuestiones se articuló el foro informativo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que tuvo lugar en el set que este diario ha habilitado en su sede, donde representantes de la administración y de diferentes empresas expusieron sus puntos de vista sobre la sostenibilidad, así como sobre las oportunidades y dificultades derivadas del modelo de economía circular.

Al coloquio, moderado por el periodista Marcos Calvo, acudieron Marta Gastón, consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón; Joaquín Jiménez López de Oñate, director delegación Aragón de FCC; Alfonso Biel, presidente y director general de Sphere España; Fernando Anel, jefe de comunicación de la Región NE en Coca-Cola Europacific Partners; y Guillermo Vallés, general manager de Saica Natur.

¿Qué es la sostenibilidad?

Cada vez escuchamos más a menudo hablar sobre sostenibilidad. Por eso, el significado de este término tan manido fue el primer tema que se abordó en el foro. La charla la abrió el presidente y director general de Sphere España, Alfonso Biel, explicando que, en su caso, «la sostenibilidad es la gestión de todos los recursos integrados hacia una mejora continua, buscando siempre una diferenciación dentro del sector». Explicó que en Sphere se consume un 40% de material reciclado y un 15% de material industrial, y han alcanzado la meta de residuos 0.

Marta Gastón, consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, recordó asimismo que cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a «la triple vertiente de la sostenibilidad: la medioambiental, económica y social; las tres patas son necesarias para hablar de economía circular», afirmó.

Para Joaquín Jiménez López de Oñate, director de la delegación en Aragón de FCC, «la sostenibilidad se asocia directamente con el medio ambiente» y señaló que lo hay que intentar es que cualquier actividad «se lleve a cabo de forma que se aprovechen al máximo los recursos disponibles y no se agoten». En su caso, esos esfuerzos se están centrando en el uso de vehículos eléctricos no contaminantes o en un mayor aprovechamiento del agua en la limpieza de calles a través, por ejemplo, se sistemas que mezclan agua y aire.

Mientras, Guillermo Vallés, general manager de Saica Natur, reconoció que Saica está «obsesionada» con reducir el consumo de recursos, reducir las emisiones y reducir el consumo de agua, al tiempo que sigue un modelo circular en sí mismo ayudando a otras empresas a reutilizar sus residuos.

En cuanto a sostenibilidad, Fernando Anel, jefe de comunicación de la Región Noreste en Coca-Cola Europacific Partners, aseguró que para Coca-Cola es fundamental trabajar con las tres patas de la sostenibilidad (económica, social y medioambiental), aunque cuando se trata de sostenibilidad medioambiental, la compañía se centra en la descarbonización y la economía circular. Y aportó algunas cifras que maneja la compañía: actualmente, los envases provocan el 46,2% de la huella de carbono que produce la empresa, algo que se trabaja para re reducir, con el objetivo de llegar al año 2025 recogiendo el 100% de los envases que se ponen en el mercado.

Dificultades y oportunidades

Pero actualmente la sostenibilidad ligada a la economía circular constituye uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas. Aunque son muchas las oportunidades que se abren, también se encuentran en el camino con dificultades. Así, el general manager de Saica Natur, Guillermo Vallés, introdujo en el debate algunas de las dificultades derivadas del paso de una economía lineal a una economía circular, un paso que «es muy complicado». Vallés expuso que este cambio «supone pasar de una economía que genera residuos sin ningún tipo de requerimiento para llevarlos a un vertedero y enterrarlos, a generar unos residuos que tienen que ser tratados específicamente para convertirse en materias primas. Ahí tenemos un gran desafío que requiere un tremendo esfuerzo por parte de las empresas». Y después, «los materiales reciclados tienen que competir en calidad y precio con la materia virgen, que resulta más barata y fácil de extraer», afirmó. Por ello, Vallés abogó por acompasar las necesidades empresariales y la oferta y la demanda con una legislación que potencie la recogida selectiva y que facilite a las empresas la gestión y reutilización de esos residuos para crear nuevos materiales.

Por otro lado, Fernando Anel afirmó que, a nivel europeo, Coca-Cola ha invertido 250 millones de euros en los procesos de descarbonización entre 2019 y 2022, consiguiendo ser más rentables. Con estas cifras, quiso prestar atención a la oportunidad que supone hoy en día la sostenibilidad y la economía circular: «Si no haces que tu negocio sea sostenible será un negocio a corto plazo porque cada vez el consumidor nos va a exigir a todas las empresas que seamos sostenibles y, ante la decisión de comprar un producto, cada día va a pesar más si la empresa está identificada con la sostenibilidad o no».

A ello se refirió también la consejera de Economía, Marta Gastón, que incidió en que la economía circular no puede pasar como una moda, sino que se debe trabajar pensando en el largo plazo. Explicó que, bajo el punto de vista del Ejecutivo autonómico, apostar por la economía circular garantiza a las empresas el verdadero beneficio, ya que los consumidores pueden comprobar que trabajan dentro de esa filosofía. A la larga, añadió, «les están garantizando su futuro y poder destacar de cara a unos consumidores exigentes». «Toda empresa ha de ser rentable, pero hay una serie de intangibles que no pueden cuantificarse ni monetizarse de forma inmediata pero que suponen un beneficio en un marco de competencia», añadió.

El responsable de FCC en Aragón, Joaquín Jiménez, recalcó que hoy en día las 3 R han pasado a ser las 7 R con la economía circular. Incluso añadió una octava: la responsabilidad. Jiménez argumentó que «cada una de estas R, como por ejemplo renovar o reutilizar, ya intrínsecamente supone crear unos nuevos puestos de trabajo», lo que representa en sí mismo una oportunidad. Además, explicó que todo esto va ligado también a un factor importante que es «la competitividad», ya que cuando las empresas como FCC ofertan un producto u optan a un concurso para la gestión de un servicio, una parte del valor de las puntuaciones que les da el ayuntamiento o la administración de que se trate está ligado al aprovechamiento de los recursos.

Mientras, al hablar de oportunidades y dificultades, Alfonso Biel puso el foco en las demandas del mercado. «Aunque tú quieras avanzar en el camino hacia la economía circular, hay veces que el mercado no está del todo preparado todavía», afirmó. En este sentido Biel señaló que en el caso de su compañía, Sphere, se han topado con clientes que están volviendo a valorar el uso de los materiales vírgenes por una cuestión de imagen y, frente a eso, abogó por una mayor regulación que fije el porcentaje de materiales reciclados o reutilizados que han de llevar, por ejemplo, las bolsas de basura, producto principal que fabrica Sphere.

Concienciación y regulación

Y es que si hubo un denominador común en las intervenciones de los participantes este fue la necesidad de regular más este sector para facilitar la actuación de las empresas. Todos los ponentes coincidieron en la importancia de contar con una normativa que regule y controle todos estos aspectos. Insistieron en que debe ser «una regulación hacia la positividad», que premie a quienes se esfuerzan e invierten en hacer las cosas bien y penalice a quienes no lo hagan. A este aspecto, Guillermo Vallés añadió que, lejos de lo que se pueda pensar, a las empresas «la regulación no nos asusta, nos asusta que luego la administración no sea capaz de acompañar rápidamente con sus recursos los desarrollos que tenga que haber», y pidió también «una mayor simplificación de los trámites y más agilidad en las autorizaciones para desclasificar residuos». Mientras, Joaquín Jiménez dejó claro cuál es, a su entender, el premio por ser sostenible: «No te tienen que dar nada porque recicles, el premio es tuyo, es mejorar el medio ambiente».

Otro aspecto en el que coincidieron los ponentes fue en la importancia de la concienciación. La consejera incidió en que esta debería empezar por las empresas para acabar en el consumidor. En este sentido, Joaquín Jiménez explicó la problemática con la que se encuentra la empresa FCC a raíz del aumento de las compras online desde el covid. La mayor parte de los paquetes que se reciben tienen un tamaño que cabe en el buzón de los contenedores de cartón, por lo que los ciudadanos no pliegan las cajas para tirarlas como deberían. Esto supone que el contenedor se llene antes y, por tanto, tener que ir más veces a recoger la basura provocando un problema ambiental importante. Ante este tipo de cuestiones, Jiménez pide una mayor concienciación y educación.

Fondos europeos

Otro aspecto importante que se puso sobre la mesa fueron las ayudas de los fondos europeos. En este sentido Alfonso Biel explicó que «Europa es fundamental sobre todo para la pequeña y mediana empresa, para que desarrolle una innovación y una visión de marca y de productos integrados con las políticas medioambientales». También Joaquín Jiménez, de FCC, comentó que «las ayudas europeas están llegando a todas las empresas de nuestro sector y se están enfocando fundamentalmente, en la eficiencia de los vehículos».

Por su parte, desde Saica Guillermo Vallés argumentó que las dificultades para invertir hacen que las ayudas de los fondos europeos sean muy importantes porque el cambio de un modelo lineal a uno circular «es un salto al vacío y un negocio arriesgado, por lo que muchas veces las entidades bancarias no lo quieren financiar». Y también señaló que el Gobierno de Aragón debe ayudar y hacer el camino lo más fácil posible, agilizando los procesos y haciendo que los proyectos sean de interés regional, como ya se está haciendo, afirmó, mientras incidió en la importancia de contar con la estrategia Aragón Circular.

Aragón Circular

El Gobierno autonómico presentó la estrategia Aragón Circular en enero de 2020 con el objetivo de fomentar una cultura a través de la educación. La consejera de Economía explicó que el plan trata de ofrecer unas herramientas formativas que permitan a cualquier empresa integrar la economía circular para que forme parte del ADN dentro de cada actividad y proceso productivo. Esta estrategia medioambiental nació gracias a las empresas porque, según Marta Gastón, «sin su implicación poco podíamos conseguir». Así, el proyecto ha dejado ver el compromiso de las empresas aragonesas y su disposición.

Además, Gastón defendió que es una estrategia «viva» y, como tal, «la pretensión es que vaya creciendo y evolucionando a la vez que forma parte de esa cultura no solo social sino también empresarial». Insistió también en que significa una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo, creando ese «círculo de oportunidad» y un cierto «efecto llamada» entre el resto de empresas. La consejera expuso datos de las convocatorias en materia de investigación en economía circular. Tanto en el año 2021 como 2022, se presentaron 52 proyectos, que aglutinaban 95 empresas y entidades y que se traducen en más de 46 millones de inversión y más de 75 empleos directos para estos proyectos.

A modo de ejemplo, Marta Gastón expuso que a estas ayudas concurrieron dos grandes empresas como son Saica y Sphere, que obtuvieron 200.000 y 160.000 euros respectivamente para desarrollar nuevos proyectos y «esto provoca un efecto contagio para la inversión del resto de empresas», aseguró.

Innovación y desarrollo

Porque la innovación y el desarrollo son un también un pilar de la economía circular. El jefe de Comunicación de la Región NE en Coca-Cola Europacific Partners, Fernando Anel, aseguró que desde su compañía «se está innovando en modelos de servicio porque la forma de beberse una Coca-Cola en 2030, por ejemplo, no tendrá nada que ver con la de ahora». «Hemos de adaptarnos y anticiparnos», entre otras cosas, «con el envase de nuestros productos apostando por el ecodiseño».

Por su parte, Guillermo Vallés opinó que las ayudas en I+D son fundamentales y que Aragón tenga la estrategia de economía circular contribuye para que esas ayudas lleguen. Sin embargo, reflexionó sobre el hecho de que «se habla mucho de I+D en cuanto a reciclaje pero la I+D en la fase de recogida y separación de residuos está un poco olvidada».

En Sphere, Alfonso Biel explicó que trabajan continuamente con la tecnología para conseguir máquinas lo más eficiente posibles y, como Anel, destacó el importante papelque juega el «ecodiseño».

Desde la administración, Gastón incidió en la necesidad de aprovechar y minimizar los residuos para buscar el máximo aprovechamiento, fomentando la I+D con la innovación y las inversiones y recordó que solo este año se sacarán 8 millones de euros en ayudas para I+D+i en el ámbito de la economía circular.

Propuestas

A modo de conclusión, los ponentes reflexionaron en torno a los problemas del modelo circular y detallaron algunas propuestas concretas que están llevando a cabo desde sus empresas. Así, según Alfonso Biel, «los obstáculos de la economía circular no se superan con una única solución. Tiene que utilizarse un compendio de soluciones». Algunas de las propuestas ofrecidas giraron en torno a la reutilización de los residuos, la mejora de la recogida selectiva y la gestión de residuos entre los grandes consumidores como hospitales, colegios o reuniones masivas de personas.

Según la consejera, una de las claves pasa por facilitar que los ciudadanos puedan llevar a cabo ese reciclaje y esa retirada de residuos, mientras que Guillermo Vallés defendió que «cualquier mínima idea que permita un camino de valorización de un residuo lo tenemos que apoyar, además de que están encontrando tratamientos muy innovadores».

En cuanto a proyectos concretos, Alfonso Biel defendió que Sphere sigue una política de economía circular completa basada en la reducción de materias petroquímicas, la incorporación de materiales reciclados, materiales biodegradables, eficiencia y ecodiseño. Argumentó que la empresa ha demostrado que va por la buena línea y, por ello, han creído en su proyecto. También aseguró que esa es la línea que van a seguir manteniendo, pero insistió en que sería mucho mejor con el apoyo a nivel normativo.

En la misma línea de la descarbonización definió Joaquín Jiménez a FCC, que tiene objetivo de alcanzar emisiones 0 en 2030 y aprovechó para dar visibilidad a la problemática que generan productos como pañales y compresas, que suponen el mayor porcentaje de residuos no reciclables en la actualidad.

Por su parte, Guillermo Vallés explicó que el sello Saica Natur es el más exigente que hay ahora mismo en el mercado. Reconoció que la administración en Aragón lo está haciendo bien, pero insistió en lo importante que es la simplificación administrativa y facilitar las cosas, por ejemplo en la movilidad de los residuos, principalmente para fomentar la economía circular.

Fernando Anel expresó asimismo el compromiso de Coca-Cola por seguir optimizando y revisando todos esos procesos de su cadena de valor a través de iniciativas como Mares circulares, e informando a los clientes, trabajadores y consumidores, porque dijo «si somos parte del problema, tenemos que ser también parte de la solución».

La consejera admitió que todo es mejorable, pero aún así manifestó su satisfacción por lo que se ha hecho hasta el momento y por seguir generando esa cultura y esa concienciación hacia la economía circular con actos como el foro organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Además, aseguró que el Gobierno autonómico seguirá explorando todas las posibilidades junto a las empresas y estimulando para que nuestra comunidad siga apostando y siendo un referente en economía circular.