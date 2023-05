Teruel Existe ha rectificado este jueves las declaraciones de su cabeza de cartel, Tomás Guitarte, en una entrevista publicada hoy en EL PERIÓDICO donde deja la puerta abierta a participar en un Gobierno de Aragón apoyado por Vox desde fuera.

Después de un importante revuelo entre las formaciones de izquierdas, como Chunta Aragonesista y Podemos, y en el seno de la coalición Aragón-Teruel Existe, el partido ha emitido un vídeo y un comunicado en el que niega "rotundamente su intención de apoyar un Gobierno de Aragón en el que forme parte Vox" y han asegurado que "no respaldarán los acuerdos con Vox a los que lleguen otros partidos".

Una declaración contundente que desdice lo expresado en la entrevista publicada por EL PERIÓDICO en la que se afirmaba lo siguiente:

¿La puerta está abierta a un Gobierno apoyado por Vox desde fuera?

Eso es lo que entiendo que es política ficción, porque serían apoyos externos que nosotros en ningún caso vamos a negociar, que en todo caso tendrán que negociar otros… Pero no lo sabemos.

Entendemos pues, que no se cierra esa puerta.

Obviamente esa puerta no se cierra porque es uno de los futuribles. Pero nosotros no estamos pensando en esa puerta. No queremos hacer ninguna valoración de ese tipo porque no sabemos en qué posición nos ubicarán los electores. Lo que sí que tenemos claro es que no apoyaremos un gobierno en el que esté Vox. Lo único que tenemos evaluado es que nuestros programas son radicalmente opuestos a Vox en aspectos como el Estado de las autonomías, la vertebración comarcal, pertenencia a Europa, el trasvase del Ebro… Con Vox no estaremos en un Gobierno. Todas las demás posibilidades, no nos hemos parado ni a evaluarlas.

Después de la publicación de la entrevista con Tomás Guitarte, los líderes y candidatos de CHA y de Podemos en Aragón, José Luis Soro y Maru Díaz, compartían la entrevista en sus redes sociales alertando de que un voto a Teruel Existe podría suponer la llegada de las políticas de extrema derecha al Ejecutivo aragonés.

Por fin ha sido claro Teruel Existe: están dispuestos a entrar en un Gobierno apoyado por Vox. Ya sabemos para qué sirve el voto a Teruel Existe. ¿De verdad es eso lo que quieren sus votantes? pic.twitter.com/9wRBysv18E — Pepe Soro (@pepesoro) 18 de mayo de 2023

“Teruel Existe no cierra la puerta a un Gobierno con apoyo externo de Vox"



Ser vicepresidente con los votos de VOX es gobernar con VOX.



Que no te engañen.https://t.co/PFCDfbGl83 — Maru Díaz (@MaruDiazCalvo) 17 de mayo de 2023

También el candidato de Aragón Existe al Ayuntamiento de Zaragoza, que fue portavoz del partido Zaragoza en Común entre 2015 y 2019, Raúl Burillo, ha emitido un comunicado en sus redes sociales este jueves rechazando cualquier pacto con Vox, pero varias horas antes de que llegara el mensaje oficial de la dirección y el video del candidato Guitarte.

"Con Vox no hay líneas naranjas. Solo hay líneas rojas. Quiero ser muy claro en este asunto: no estaremos en un gobierno con Vox. Tampoco estaremos en un gobierno con el apoyo externo de Vox", ha afirmado tajante Burillo.

Algo después llegaba el vídeo y el comunicado oficial de Teruel Existe, en el que Guitarte reprocha al resto de partidos que hayan "utilizado" sus declaraciones.

"Estamos cansados de tener que decir por activa y por pasiva cuál es nuestra postura con respecto a Vox y también de las estrategias de confusión y malas artes que utilizan algunos partidos", señala el candidato.

"Teruel Existe no estará en un Gobierno con Vox, no llegará a ningún acuerdo con ellos y tampoco apoyará los acuerdos que otros realicen con ellos para hacer el Gobierno viable. No estaremos en manos de Vox", ha expresado Guitarte, ahora sí, contundentemente cerrando la puerta a la formación de ultraderecha y a cualquier pacto con el Partido Popular que implicara un apoyo con los turolenses y la aprobación desde fuera de la formación de ultraderecha.

La estructura social y las bases de Teruel Existe, que beben del histórico Movimiento ciudadano de la provincia, son eminentemente progresistas, lo que explica que castiguen cualquier tipo de ambigüedad acerca de futuros pactos con Vox.

La dirección del partido, que hasta ahora no había sido tajante sobre su posición respecto a un apoyo externo de Vox, aunque sí había rechazado formar parte de un Gobierno compartido con Vox, ha dejado hoy claro que no permitirá con sus votos ningún tipo de acuerdo gubernamental que requiera de los votos de la extrema derecha por activa o por pasiva.