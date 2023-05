Las farmacias de Aragón ayudan a los mayores a la dosificación de medicamentos. "Lo hacemos desde hace mucho", aunque no todas las boticas, asegura María José Julián, farmacéutica de Sena. Ahora se ha dado un paso más y la comarca de Los Monegros ha firmado un convenio con los Colegios de Farmacéuticos de Huesca y Zaragoza, por el que la comarca financiará este sistema a las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en situación de vulnerabilidad.

En la comarca hay 19 localidades con farmacia y otro pueblo con botiquín, es decir, 20 potenciales participantes en un servicio que es "voluntario" pero al que todos se pueden adherir, semana Julián. Ella ya lo presta en su farmacia y "sobre todo se van a beneficiar aquellas personas que tienen una dificultad" y que en el caso de que sea aprobado, en su caso será gratuito.

Además, pretenden dar a conocer el servicio porque "muchos familiares no lo conocen" y si viven en la ciudad, podrán dejar de estar preocupados porque sus mayores tomen de forma adecuada la medicación aunque en su caso no se subvencione. La comarca pagará 5 euros semanales pero, como señala Julián, en su farmacia ya se realiza con el pago por parte del paciente, que "no está regulado"; pero ella cobra 20 euros al mes.

La farmacéutica señala que este servicio, para el que tienen que recibir formación, solo supone "preparar unos pastilleros" pero no es así porque no todos pueden entrar en el blíster; además se pueden incluir otros complementos alimenticios, plantas medicinales, etc. Y "nosotros revisamos toda la medicación, vemos interacciones y ayudamos a que la tomen bien porque la que no se puede poner en el pastillero también se suministra".

De momento, Los Monegros es la pionera en subvencionarlo, pero la idea es "presentarlo al resto de comarcas", porque es "una forma también de fijar población" y evitar que los mayores se vean abocados a ir a la residencia. Por eso, la idea es extenderlo a todas las comarcas que lo soliciten.

Julián señala que con la comarca "todo han sido facilidades" y reconoce que también sirve “para hacer equipo” y saber que los mayores “están bien atendidos” y además el sistema ahorra dinero porque “serán necesarios menos servicios médicos y ahorramos visitas al médico e ingresos”. Esto también beneficiará a la tranquilidad de los familiares de las personas mayores y "a la farmacia rural que tiene otra fuente de ingresos".

El acuerdo lo firmaron recientemente el presidente de la Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, junto con el presidente y la presidenta de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Huesca y Zaragoza, Ángel Más y Raquel García, respectivamente. Sanjuan valora de forma muy positiva este convenio que comenzará a aplicarse de forma inmediata en el territorio y ha destacado y agradecido el papel de las farmacias en el medio rural.

A la firma han asistido, asimismo, la consejera comarcal de Servicios Sociales, Ana Puey, la secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Huesca, María José Julián, la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Pilar Samper, y la directora del Centro Comarcal de Servicios Sociales, Chus Zapater.

