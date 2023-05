La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Aragón celebró este jueves su asamblea de elecciones en la eligió a Jorge Serrano Pérez como nuevo presidente para los próximos cinco años. Sustituye a Mayte Mazuelas, que llevaba 15 años en el cargo, desde 2008. Era el único candidato que optaba al liderazgo de la organización más representativa de este colectivo en la comunidad autónoma.

Serrano es autónomo desde marzo de 1994 y desde 2011 es el coordinador de la sectorial de Transporte de ATA a nivel nacional. Durante cuatro años fue presidente de Tradime y Fetransa. Mazuelas agotó su plazo en abril de este año tras tres mandatos al frente de la asociación, pero seguirá formando parte de la nueva junta directiva «por la excelente labor llevada a cabo de la hasta ahora presidenta».

La asamblea contó con la presencia de Lorenzo Amor, presidente de ATA, que ha felicitado a Serrano y ha asegurado «que el trabajo que tiene por delante no es sencillo pero ha tenido buena predecesora y sabemos que cuenta con el empuje necesario».

Ser autónomo, "un deporte de riesgo"

"Quisiera aprovechar también la ocasión para agradecer a Lorenzo Amor la confianza depositada en mí para llevar a cabo este proyecto, así como a la anterior presidencia en Aragón y su Junta Directiva por la labor realizada durante estos años. Mayte nadie puede sustituirte pero prometo hacerlo lo mejor posible", ha afirmado Jorge Serrano.

En su discurso de apertura el nuevo presidente de ATA Aragón ha añadido que "ser autónomo hoy en día es una tarea bastante complicada, casi un deporte de riesgo diría yo, dadas las pocas facilidades económicas y burocráticas que te encuentras a la hora de emprender un negocio, sumado a la incertidumbre que ya de por sí ello conlleva".

Por ello, ha recalcado que el "compromiso" de poner todo de su parte "para fomentar esta figura del autónomo, para dignificarla". "La imagen del emprendedor --ha añadido-- está totalmente distorsionada en la sociedad y abandonada por la Administración". "Sin gente que se decida a dar este paso no hay empresas, sin empresas no hay trabajadores, por lo tanto, no hay economía y sin economía no hay país», ha concluido Serrano.