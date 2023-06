El candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha advertido que desde su formación van a apostar por gobernabilidades “dentro del marco constitucional y de libertades”, y ha asegurado que si de su abstención depende que el PP no pacte con VOX para formar gobierno en Aragón, “lo podríamos valorar”.

El líder de Teruel Existe, que va a entrar en las Cortes de Aragón con grupo propio tras conseguir tres escaños, ha indicado en declaraciones a EFE que es el partido ganador quien tiene que dar el primer paso y hacer su propuesta de pactos, “nosotros tenemos qué ver que es lo que propone”.

No obstante, Guitarte ha vuelto a marcar sus líneas rojas, indicado que “cualquier cosa que cuente con Vox no la apoyaremos, no es una formación que esté dentro del marco constitucional y de libertades que nosotros defendemos, sino que las ataca directamente”.

“Cuando no se quiere que alguien gobierne con otro, lo que no se puede es arrastrarle a forzar a que lo haga”, ha explicado el diputado electo, que ha remarcado que el balance que hace de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas es “positivo”, ya que uno de los objetivos marcados era obtener grupo parlamentario “y lo hemos conseguido”, aunque no esconde que “nos habría gustado tener algún escaño más”.

La presidencia de la DPT

En clave municipal, Tomás Guitarte se ha mostrado satisfecho de la “mucha presencia” de su formación en las instituciones, y ha apuntado que Teruel Existe va a tener consejeros en 9 de las 10 comarcas de la provincia de Teruel, “donde en la mayoría de ellas somos decisivos para formar gobierno”.

Donde también podría tener la llave de la gobernabilidad es en la Diputación Provincial de Teruel, donde han conseguido cuatro diputados, una cifra significativa que ha llevado a Guitarte a reconocer abiertamente que “nos gustaría tener la presidencia de la DPT, porque es la única institución que aglutina al conjunto de la provincia y nos gustaría tener capacidad para poder llevar a cabo los proyectos”.

No obstante, Guitarte ha asegurado que “más que pensar en otra cuestión, estamos hablando de contenidos programáticos” y ha indicado que “con quien pactemos debe comprometerse desde el Gobierno de Aragón al desarrollo del transporte sanitario de emergencias 24 horas al día, 365 días al año, y a decretar una moratoria para proceder al reordenamiento territorial y decidir dónde puede y dónde no puede haber centrales de energía renovable”.

Un hipotético pacto también debería incluir “medidas reales contra la despoblación para corregir desequilibrios internos en Aragón, como planes de vivienda en el mundo rural, prioritariamente de alquiler, la implantación de la conectividad en todos los municipios, y una apuesta por la mejora de las carreteras”.

Contactos con PP y PSOE

Guitarte ha confirmado que desde Teruel Existe ya ha habido contactos preliminares con PP y PSOE, aunque ha emplazado a la formalización de los mismos al próximo lunes, cuando se hagan oficiales los resultados tras el recuento de los votos de los residentes en el extranjero.

En clave nacional, para el líder de Teruel Existe, el adelanto electoral es “precipitado e inapropiado, porque reduce la legislatura en 6 meses”, lo que afectaría al desarrollo del cumplimiento del acuerdo de investidura con el que llegaron al PSOE, por lo que ha pedido al Gobierno de España “un esfuerzo” para cumplir sus compromisos.

Tomás Guitarte ha indicado asimismo que la celebración de las elecciones generales el 23 de julio “va a dificultar la participación, y eso no favorece a la democracia, es una fecha inapropiada”.

Guitarte se marca como objetivo repetir los resultados de las elecciones generales celebradas en 2019, en la que su formación obtuvo un diputado en el Congreso y dos senadores: “creemos que hemos cumplido sobradamente nuestras obligaciones, consiguiendo muchas cosas para la provincia”.

Sobre una posible alianza con otras fuerzas políticas para concurrir juntos a la cita del 23 de julio, Tomás Guitarte se ha desmarcado asegurando que no ve necesaria una nueva coalición aragonesista: “Nuestro proyecto ya es aragonesista, y busca abrirse a todos los aragoneses, por lo que, a título individual, puede venir todo aquel que comparta ese objetivo, no es necesario hacer esa coalición”. EFE