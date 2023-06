Jorge Azcón ha calificado de mala noticia que Javier Lambán, secretario general del PSOE, no haya acudido a la reunión a la que le había convocado en las Cortes de Aragón este lunes para hablar de los resultados de las elecciones "y la necesidad de colaborar con el nuevo o gobierno e iniciar el traslado de poderes lo antes posible".

El líder de los populares ha recordado que "no es bueno" que el presidente de Aragón se declare "en rebeldía democrática" cuando los aragoneses "han hablado de forma contundente y su voz es la única que importa en democracia". Por ello, "es difícil que sigamos avanzando si el señor Lambán desconecta de la realidad democrática y del resultado de las elecciones. No sería digno que el aún presidente del Gobierno no escuchase a los aragoneses".

El presidente del PP de Aragón ha llamado a "respetar las reglas" de la democracia. "La normalidad democrática dice que quien gana las elecciones tiene la iniciativa para formar gobierno. Y dice que hay que dialogar. Por tanto, que el señor Lambán no haya querido dialogar con quien ha ganado las elecciones y con quien tiene la responsabilidad de formar Gobierno, no es un uso democrático normal".

El presidente de Aragón en funciones, ha continuado Azcón, "no solo ha decidido no acudir a la reunión, sino que ni siquiera ha enviado un representante al encuentro, como sí ha hecho el PSOE balear en una coyuntura similar", ha subrayado.

El líder del partido que ganó las ultimas elecciones ha recordado a Lambán que el PSOE "tiene menos votos y menos diputados" que hace 4 años. "Si lo comparamos con otros representantes, los números aún le dejan en peor lugar. Ximo Puig ha tenido 4 escaños más y 54.000 votos más en Valencia. García-Page, por ejemplo, también ha tenido un 1% más" en Castilla-La Mancha.

Azcón ha explicado que el primero de los errores de Lambán fue "decir que los resultados de las urnas son injustos", como hizo el pasado viernes ante los miembros de su partido en el congreso socialista. "Declararlos injustos le sitúa fuera de la realidad. Pero es que, además, ha optado por insultar a quien ha ganado las elecciones, llamándonos mezquinos, trileros y tramposos, y a todos aquellos que no comulgan al 100% con lo que él dice".

Otro grave error, según el líder popular, es la propuesta que hizo el socialista de "eliminar a 7 de los 67 diputados electos para que las cuentas le salgan". "Una cosa es que los diputados no le gusten y otra distinta es cambiar las reglas de la democracia cuando el señor Lambán pierde las elecciones. Debería tener mucho más respeto a la decisión de los aragoneses", ha indicado.

Los otros partidos del Gobierno

"Contrasta lo que está ocurriendo en las consejerías del PSOE con las que dependen de otros partidos políticos", ha indicado Azcón, que ha explicado que las áreas que dependen de Podemos (Universidad), CHA (Vertebración) y el PAR (Industria) "se muestran dispuestas a reunirse, facilitan la información que se les requiere y están haciendo los informes para que el traspaso de poderes sea efectivo en el menor plazo posible", ha añadido.

El PSOE tiene un objetivo, según el popular: "No colaborar con la formación del próximo gobierno", por lo que Lambán "debe reflexionar sobre el deterioro institucional y de su propia imagen" y dejar de anteponer "sus intereses políticos y los del PSOE a los intereses de todos los aragoneses", ha afirmado antes de recordar que la postura política del socialista "está marcada por la convocatoria de elecciones generales", ha concluido.