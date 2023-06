Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos y diputado en el Congreso por Zaragoza, no estará en las listas de Sumar para el próximo 23 de julio. Un secreto a voces desde que iniciaron las negociaciones entre los morados y la plataforma de Yolanda Díaz que el propio Echenique ha confirmado esta mañana en sus redes sociales, con un extenso comunicado dirigido a los votantes de Podemos.

"No voy en las listas y no voy a ser diputado en la próxima legislatura", comienza Echenique, que justifica el comunicado como "una explicación veraz" frente a los comentarios que han aparecido en las últimas semanas. "En esta negociación ha habido vetos explícitos con nombre y apellido", afirma rotundo el Secretario de Programa de Podemos, que pone su caso junto al de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En su caso, Echenique define su ausencia como "un veto por la vía indirecta" que se gestó desde el primer momento de las negociaciones con Sumar: "Su equipo negociador dejó claro desde el primer día que era absolutamente imposible que Podemos pudiera encabezar la lista en la provincia de Zaragoza". Una situación que, para Echenique, le dejaba sin "el único puesto por el que tenía sentido que yo pudiera concurrir y único escaño con probabilidades de salir en Aragón el 23 de julio". Pese a este análisis, la papeleta de Sumar estará disponible en las tres provincias aragonesas.

Echenique defiende que "siempre" ha estado a disposición del proyecto, "porque sé que esto no va de mí sino que va de los millones de compatriotas cuyas vidas aspiramos a hacer un poquito mejor". La decisión de su veto, certifica, no viene por parte de Podemos: "No la hemos tomado nosotros y no la ha tomado podemos, ha venido impuesta externamente".

"Estoy muy orgulloso de haber jugado un papel en la formación del primer gobierno de coalición desde la Segunda República", continúa el diputado aragonés, que se muestra también "muy orgulloso" de "haber participado de los numerosos avances sociales que esa posición de gobierno" ha permitido. Enumera, entre esos cambios en la sociedad española, "la ley de eutanasia, la primera ley de protección animal, la subida de casi un 50% del salario mínimo, la primera ley de vivienda de la democracia", entre otras, además de "la impresionante lista de avances feministas con la nueva ley del aborto, la ley sólo sí es sí y la ley trans". "Me llevo alguna pequeña espinita, eso sí, como el no haber conseguido que el Congreso adapte de una maldita vez el hemiciclo para las personas con discapacidad", completa Echenique.

Críticas a la negociación pero "la decisión correcta"

El portavoz de Podemos ha criticado que "el golpe" contra su formación durante la negociación "ha sido muy duro". Sin embargo, saca pecho de haber garantizado un acuerdo en la izquierda alternativa, "la única vía de que haya por lo menos una mínima posibilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23J". Así, Echenique define como "marca de la casa" de Podemos el haber tomado "la decisión correcta en el momento más difícil".

"Yo voy a seguir poniendo todo mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo y mi compromiso para apoyar a la mejor dirección que ha tenido nunca Podemos, con Ione Belarra a la cabeza", termina Echenique, que mantiene que sigue teniendo "las mismas ganas que el primer día" de poner al país "a disposición de la gente trabajadora para construir una sociedad más justa". Concluye el comunicado con dos de las frases más repetidas por la formación: "He aprendido en este viaje que las dos mentiras más burdas de la política son que todos son iguales y que no se puede".

Podemos pierde sus referentes en Aragón

La ausencia de Pablo Echenique en las listas por Zaragoza deja a la formación morada sin su diputado "clásico" en la comunidad, ya que había alcanzado el Congreso tanto en 2015 como en 2019. Echenique fue anteriormente eurodiputado y en esta última legislatura ha sido, durante más de tres años, el portavoz de los morados en la Cámara Baja, así como una de las caras más visibles de la formación desde su creación.

Su desaparición de la primera línea política deja a Aragón huérfana de referentes podemistas, ya que hace solo unos días Maru Díaz, líder del partido en la comunidad, anunció que dejaba la vida política pese a ser la poseedora del único escaño que Podemos tendrá en las Cortes en la próxima legislatura. La todavía consejera de Ciencia y Universidad anunció que no recogería el acta, tras ocho años siendo diputada. Los cuatro primeros los pasó en la oposición y estos cuatro últimos fue una de las caras visibles del cuatripartito encabezado por Javier Lambán. El descalabro de Podemos a nivel nacional también ocurrió en Aragón, donde los morados pasaron de tener cinco escaños a solamente uno.