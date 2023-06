Utebo asistirá este sábado, como los otros 730 municipios aragoneses, al nombramiento de su nuevo alcalde. María Jesús Sariñena, del Partido Popular, es la gran favorita para conseguir la alcaldía, aunque por el camino ha presentado un pacto a sus dos potenciales socios de gobierno que no deja indiferente a nadie. Tanto Vox como FIA consiguieron dos concejales el pasado 28 de mayo, pero Sariñena solo quiere a uno de cada formación dentro de su equipo.

Antonio Lahuerta es el cabeza de lista de FIA para estas municipales y comparte su "asombro" ante esta propuesta de la candidata popular: "Es algo que no cuadra, porque es una táctica que no utiliza nadie". La sorpresa de la propuesta llegó hace unos días y las negociaciones por el nuevo gobierno siguen abiertas, pero los independientes se niegan a dar más cancha a esta fórmula: "Los votos de FIA no se dividen". Por ello, Lahuerta afirma tajante que en el próximo gobierno de Utebo "estarán los dos concejales de FIA o no estará ninguno". Una actuación que se hace por "compañerismo y lealtad total" tanto al partido como al otro concejal elegido de la formación, Daniel del Fresno.

Pese a que son dos partidos con pocos parecidos, FIA no pone "ninguna línea roja" a Vox, con los que se ha sentado a hablar sobre esta circunstancia. "Respetamos a todos los votantes del partido, por algo les han elegido", confirma Lahuerta, que sí considera "muy ambicioso" el programa presentado por su equipo, frente al "limitado" que ha enseñado Vox. En números, la diferencia es notable: "Nosotros llevamos 131 propuestas para Utebo y Vox solo lleva 10. FIA tiene un programa con mucho tejido asociativo y con gente preparada, especializada en las áreas que puede que nos toque dirigir". Una forma de actuar que ya arrastran desde esta última legislatura, "porque han sido un partido que no ha presentado mociones ni iniciativas, porque es una formación de poco trabajo".

Las conversaciones que se han sucedido sobre los pactos no han agradado a Lahuerta, que lamenta que "lo primero de lo que se ha hablado es de sueldos y cargos, algo que chirría un poco". "Nosotros queremos hablar de un proyecto para Utebo", detalla el candidato de los independientes, que considera "fundamental" que el Ejecutivo municipal "forme un equipo preparado y no hablar tanto de los puestos".

Una justificación basada en los votos

Lahuerta no encuentra muchas razones para que el PP quiera asociarse con dos partidos cuando puede alcanzar la mayoría absoluta con una sola formación como socia. "La razón que Sariñena nos dio para esta mezcla es que el número de votos de las dos formaciones es muy parecido", explica el independiente, que cuantifica esa diferencia "en unos 40 votos".

Te puede interesar: 1 Vox condiciona la investidura de Azcón (PP) a entrar en el Gobierno de Aragón

Detalla Lahuerta: "El PP de Aragón ha aprobado esta coctelera de partidos según explica la propia alcaldesa". Algo que, para el independiente, se escapa de los intereses de su propia formación, que considera "problema del Partido Popular" la entrada o no de Vox en el equipo municipal. Con todo, Lahuerta tiende la mano para nuevos encuentros hasta el próximo 17 de junio: "Estamos abiertos a sentarnos a hablar cuando sea, siempre que se hable de un proyecto para Utebo y no para hablar de las personas o de los cargos".

Tanto la candidata a la alcaldía de Utebo por el Partido Popular, María Jesús Sariñena, como la candidata de Vox, Isabel Calzada, han rechazado hacer declaraciones para esta información.