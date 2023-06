Álvaro Sanz ha exigido "un debate plural y el respeto a todas las formaciones" en la próxima legislatura, en su reunión con la presidenta de la Mesa de las Cortes, Marta Fernández. Un encuentro, de una media hora de duración, en el que Sanz ha pedido que se acelerase la investidura y se apostase por la transparencia en los pactos.

"Es urgente arrojar claridad sobre fechas y programas, para saber cómo puede ser este nuevo Gobierno autonómico", ha resumido Sanz, que ha asegurado que desde su formación temen "retrocesos e involuciones" en la comunidad. Por ello, el coordinador de IU ha pedido al futuro Ejecutivo "articular políticas para las necesidades de los aragoneses", pero ha asegurado que el gobierno de derechas "no van a articular en función de esas necesidades".

Sobre esa posible investidura de Jorge Azcón como presidente autonómico, Sanz ha puesto la fecha después de las elecciones generales: "Seguro que es después del 23 de julio, pero me preocupa que el PP no clarifique su agenda". "No se puede manosear así la ética política y los principios", ha rechazado el líder de Izquierda Unida en Aragón, preocupado por la extensión de los plazos.

No se ha querido mojar Sanz sobre los colores que pueden conformar ese nuevo Ejecutivo, pero sí ha advertido que parece "complicado" el entendimiento de un gobierno "en el que puedan estar PP, Vox y PAR”. "¿Cómo va a ser la argamasa ideológica de este gobierno si entran todos?", se ha preguntado Sanz, que mantiene a Teruel Existe como un posible actor importante en la investidura.

Mientras se resuelve la incógnita, el diputado de IU ha señalado a las "incoherencias" de los populares por sus últimas acciones en otras comunidades autónomas y sobre los derechos LGTBI. "La derecha está poniendo desorden aquí después de prometer la vuelta del orden", ha concluido Sanz.