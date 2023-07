Mientras en Madrid Alberto Núñez Feijóo anunciaba que ya ha abierto contactos con Vox, el PNV, UPN y Coalición Canaria, en Aragón Jorge Azcón abre por fin el camino para darle un acelerón a su investidura. En el Partido Popular de Aragón entienden que los resultados nacionales no afectan al proceso interno de formación de gobierno en La Aljafería. Si bien el partido de Feijóo no ha cumplido con las expectativas, tampoco Vox está para tirar cohetes después de perder 19 escaños, creen en el PP, donde también se considera que Teruel Existe, uno de los partidos que pueden facilitar la investidura en las Cortes de Aragón, es otro de los que ha salido frágil de las generales. En cualquier caso, Azcón acelera a partir de hoy las negociaciones con Vox para buscar un pacto de gobernabilidad. La idea de ambas partes es que todo vaya rápido, de tal manera que se pueda programar de inmediato el pleno de investidura e incluso se pueda formar gobierno la próxima semana.

La formación de Alejandro Nolasco avisó hace 20 días de que no se abstendría a cambio de nada. Las negociaciones, que empezaron pronto pero han estado en pausa durante la campaña de las generales, están de vuelta para tratar de cerrar la investidura en dos semanas. De hecho, con quien no han perdido el contacto ha sido con la cúpula nacional, con la que se han cruzado documentos y se ha alcanzado acuerdos programáticos.

Ayer en Vox Aragón se guardó silencio. Sin embargo, el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, aseguró que su partido «va a ser responsable» y mantiene la mano tendida a Azcón para cerrar un acuerdo de gobierno en la comunidad a pesar de que los resultados de las elecciones generales alejan la posibilidad de un gobierno entre ambos partidos en España. En Aragón insistió en que la responsabilidad es «del PP» pero se mostró «más optimista» sobre la posibilidad de anunciar pronto un acuerdo. «Una cosa es señalarles como responsables de haber truncado la alternativa a nivel nacional y otra dar respuesta a los compatriotas en Aragón», señaló.

Otras fuentes de la formación que lidera Santiago Abascal ven el asunto bien parecido. Expresaron su confianza en que el acuerdo en Aragón pueda sellarse esta misma semana. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, siempre que se respete a nuestros votantes. Sabemos quién es nuestro adversario político (el PSOE). Los españoles merecen que en aquellos lugares donde así lo han decidido lleguemos a acuerdos para protagonizar el cambio. No nos van a ver equivocados en quiénes son nuestros adversarios y nuestros aliados», dijo Garriga.

Pero Vox quiere estar dentro. «Y estar es estar, no es estar de manera colateral», advirtió su líder en Aragón hace días. La traducción de la aspiración de los ultraderechistas se debe hacer en cargos, normalmente en consejerías, como ha ocurrido ya en otros gobiernos autonómicos. De entrada ya le dieron la presidencia de las Cortes, un guiño apaciguador en el tiempo, a la vez que un gesto revelador. Quieren más, como ya han repetido. Habrá que saber hasta cuánto piden. La vicepresidencia parece descartada, entre otras cosas porque en principio Azcón no contempla esa figura.

El PP no se pronunció ayer en este sentido, pero Azcón ha convocado hoy a las 11 de la mañana en la sede del PP en Ponzano, donde se espera que el líder del PP dé a conocer cuáles son los primeros movimientos de una negociación que se ultimará a puerta cerrada.

El candidato a la presidencia de Aragón se ha preocupado desde el primer día de no cerrarse ninguna puerta. Ha pactado con el PAR, ha cerrado acuerdos provinciales y comarcales con Teruel Existe, gobierna con Vox en ayuntamientos importantes como Jaca, Cuarte de Huerva o Utebo.

Azcón se ha resistido en este tiempo a contestar a los desafíos de Vox, donde Nolasco llegó a asegurar que la repetición de elecciones es «una posibilidad» y le retó «a ver si sabe completar la operación de 28+7», que es la suma que les daría la mayoría absoluta. «El resultado en Aragón es el que es», afirman alejándose del desenlace de los comicios de otros territorios.

Así que todo parece inclinado a un acuerdo con Vox en Aragón. Los números de una legislatura estable solo le salen al PP con los ultraconservadores, que además se han encargado en las últimas semanas de distanciarse aún más del PAR y Teruel Existe.

Su líder, Tomás Guitarte, se mantiene firme en «poner de nuestra parte lo que haga falta para que no gobierne Vox, aunque ya se ha visto que hay quien prefiere utilizar a Vox como arma electoral más que combatirlo», dijo en referencia a las formaciones de izquierda, sobre todo al PSOE.

«Hay una suma clara que da (PP+Vox), pero también hay otras posibilidades si realmente lo que se quiere esa frenar a Vox. Se me ocurre una, por ejemplo: 28 del PP, 3 nuestros y 3 de CHA. Ya está la mayoría absoluta. O que se abstengan algunos diputados del PSOE... Pero eso no lo van a hacer», concluye resignado Guitarte pese a no atreverse a vaticinar lo que va a suceder.