La consejera de Educación, Claudia Pérez, ha asegurado este lunes que se está "en el buen camino" para resolver "lo más rápidamente posible" la contratación de las técnicos de Educación Infantil para este curso. Las afectadas (cerca de cien mujeres) no se han podido incorporar a sus puestos de trabajo con el comienzo escolar porque la licitación de este servicio externo todavía está pendiente. Por ello mismo, el departamento está "hablando y negociando" con la empresa adjudicataria del servicio el curso pasado (Arquisocial) con el fin de poder prorrogar el contrato e iniciar los trámites para la contratación.

En teoría, este lunes debía publicarse una orden con la relación de centros educativos que podían incorporar auxiliares de Infantil, con el fin de iniciar los contratos. Sin embargo, según aseguran las trabajadoras, "no hay noticias al respecto y estamos en una situación de parón absoluto", han indicado a este diario. Este martes volverán a concentrarse en la plaza España de Zaragoza.

"El Gobierno anterior les había ofrecido un cambio contractual importante a nivel laboral. El problema es que cuando ofreces algo pero no lo llevas a presupuestos, no hay nada que hacer", ha lamentado Pérez en referencia a la gestión del anterior Ejecutivo autonómico. "Cuando llegas y te encuentras que ese contrato no funciona, hay que hacer otro nuevo. Entiendo la frustración y desde aquí toda mi compresión a las trabajadoras y a las familias", ha dicho Pérez, quien no ha podido precisar cuándo se incorporarán estas trabajadoras a los centros. "Estamos en ello", se ha limitado a decir. "Hemos ofrecido una ratio de 18 alumnos por aula, a ver si la empresa acepta", ha añadido.

Sin aulas de Bachillerato en el Martína Bescós de Cuarte

Por otro lado, las familias de los alumnos de Bachillerato del instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva han denunciado que los estudiantes no disponen de espacios para dar clase. En este sentido, Pérez ha apuntado que al llegar a la consejería se encontraron con una licitación de aulas prefabricadas "que no iban a llegar hasta el 15 de noviembre", así que "en teoría" hasta ese día no llegarán las instalaciones.

"Llevamos 24 días buscando otros espacios porque el Gobierno anterior nos dejó esta situación. Entendemos la problemática y ya hemos puesto en marcha una nueva licitación para que se instalen antes. No sé cuando, pero lo que está claro es que esas aulas prefabricadas estarán antes de lo que había fijado el anterior Gobierno", ha dicho.