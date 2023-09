Las principales asociaciones ambientalistas presentes en Aragón regresan este jueves a Bruselas. Dos ecologistas de la comunidad comparecerán ante el Parlamento Europeo para dar a conocer a los representantes continentales sus dudas acerca de los proyectos pirenaicos que el Gobierno de Aragón quiere sacar adelante con la ayuda de los fondos Next Generation.

José Luis Martínez, de Ecologistas en Acción, será uno de los representantes. «Vamos a hablar de la extracción deliberada del parque Anayet-Partacua de la red Natura 2000», señala el propio Martínez, que también abordará «la unión por telecabina de Astún con Candanchú, cuando ya existe una alternativa que se hace con líneas de autobús». El tercer punto de su intervención se centrará en la carretera de Montanuy, proyecto que recibiría unos 8 millones de fondos europeos para conectar con Cerler por Castanesa: «Queremos denunciar esta elección porque no es posible que una nueva carretera con miles de vehículos cumpla el requisito del turismo sostenible y la lucha contra el cambio climático».

Las preguntas se dirigen, aunque indirectamente, al Ejecutivo que preside Jorge Azcón. «Los plazos no se están cumpliendo y por lo que sabemos la Comisión Europea no suele modificarlos, por eso no entendemos estos anuncios», comentan los ecologistas, que insisten en que el mismo organismo supranacional «no ve con buenos ojos los proyectos presentados desde Aragón».

Nueva manifestación

Paco Iturbe, de la Plataforma en Defensa de las Montañas, se encuentra en una postura similar. «Lo primero que queremos conocer es la actuación del consejero de Medio Ambiente y Turismo, para saber si quiere hacer parque natural a Anayet-Partacua», recuerda Iturbe. Manuel Blasco, el responsable de ese área, deberá contestar a la pregunta que Chunta Aragonesista ha registrado en esa línea, la misma cuestión que quería plantear la plataforma ecologista: «Intuimos la respuesta por las declaraciones que han hecho siempre desde el Gobierno, pero nos gustaría que lo responda directamente». Además, el portavoz de los defensores de las montañas insiste en que el foco de conflicto no es solo Canal Roya, cuya defensa movilizó a miles de personas en Zaragoza el pasado mes de mayo: «Es cierto que la magnitud de esa localización es increíble, pero el caso de Castanesa no es para nada menor».

Tanto Iturbe como Martínez confirman que manejan un calendario de actuaciones y movilizaciones para seguir defendiendo el Pirineo aragonés y la biodiversidad de la comunidad. «El 30 de septiembre habrá una nueva manifestación en la zona de Canal Roya para pedir la catalogación de parque natural», certifica Iturbe. Martínez, por su parte, advierte: «Estamos preparados para mantener el pulso hasta el final».