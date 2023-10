María Pilar Ibáñez Luna (Zaragoza, 1944), fundadora de las históricas tiendas Deportes Copy y del zaragozano Club Deportivo Paraíso, (actualmente Metropolitan Paraíso), ha fallecido este martes a los 78 años, tras una larga lucha contra el cáncer que se ha prolongado durante dos décadas.

Pilar, 'Bárbara Luna' para los amigos, fue todo un ejemplo de emprendimiento en una época que no acompañaba a la figura de la mujer como empresaria, los años 60. Comenzó desde abajo, con apenas 23 años, bordando y remendando ropa deportiva desde un taller improvisado en un pequeño piso de Zaragoza. Su tesón, su espíritu apasionado y su fuerte voluntad por hacerse un notable hueco en un escenario dominado por hombres, convirtieron su proyecto empresarial, Deportes Copy, en todo un referente del mercado deportivo a nivel nacional. En su momento de máximo esplendor, llegó a tener abiertas alrededor de 50 tiendas.

Club Deportivo Paraíso

Tras el éxito de Copy, su espíritu inconformista la llevó a fundar en 1982 el Club Deportivo Paraíso, en el corazón de su amada ciudad. Sin duda, uno de los espacios referentes del deporte en la capital aragonesa, que Pilar no abandonó hasta el último de sus días.

Si bien en julio de 2014 decidió ceder la gestión a la cadena Metropolitan (en Zaragoza existen dos clubs), era habitual ver a Pilar en las instalaciones, charlando con los socios veteranos, supervisando con precisión de cirujana el buen estado del club y procurando la impecable profesionalidad de sus empleados.

Viajera empedernida, era toda una enamorada del continente africano y del célebre libro 'Memorias de África', de Karen Blixen. En una entrevista concedida a este medio, Pilar confesó su especial afinidad con la figura de Blixen, por ser una mujer capaz de superar cualquier adversidad incluso en los momentos donde la única luz posible era la luz de la esperanza.

Tras veinte años luchando contra un cáncer que derivó en una metástasis en la columna, Pilar nos ha dicho adiós en la mañana de este martes, dejando un legado empresarial y de valores que ahora toman sus hijas.

Quienes la conocieron saben que vivió una vida llena de aventuras, no libre de sombras pero sí rica en bondades. Y que lo hizo como cantaba su querido Sinatra: "I've lived a life that's full / I travelled each and every highway / And more, much more than this / I did it my way". ("He vivido una vida plena / Viajé por todas y cada una de las autopistas / Y más, mucho más que esto / Lo hice a mi manera".)