El área de Justicia del Gobierno de Aragón verá su presupuesto aumentado en un 8,1%, en una subida sostenida por el crecimiento de los honorarios a los abogados del turno de oficio, que lo harán en un 7% de manera lineal. Un crecimiento de las partidas que ayudará a la mejora de las infraestructuras, el impulso del textualizador y la creación de las oficinas de tercera edad, menores víctimas de violencia y contra la okupación.

El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y consejero de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, Alejandro Nolasco, ha definido como "medida estrella" el crecimiento del 7% de los honorarios en la justicia gratuita: "No se subían desde 2014 y nos parece algo fundamental porque va en la línea de reconocer su trabajo, que es muy importante para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan". Para el vicepresidente, es todo "un hito" aumentar un pago que se hará "en plazo, sin los retrasos importantísimos que hay ahora".

"Los profesionales han visto desaparecer y quedar sin abono actuaciones concretas que son obligatorias", ha comentado Esmeralda Pastor, directora general de Justicia, que ha criticado que al abogado o al procurador "se le obliga a llevar a cabo la actuación al completo" sin ver incrementados sus ingresos. "La subida del 7% no puede cubrir todas las expectativas, pero no se puede hacer en dos meses lo que no se ha hecho en diez años", ha matizado Pastor, que ha explicado que en un juicio rápido, la práctica más habitual, los letrados pasarían de cobrar 150 euros a 160,50 euros. La directora general ha insistido en que trabajarán con el sector para seguir actualizando estas subidas y aplicarlas en función de los procedimientos.

Nuevas oficinas y un nuevo juzgado

Las tres oficinas (tercera edad, menores víctimas de violencia y víctimas de okupación) fue uno de los anuncios estrella de Nolasco al tomar posesión de la consejería y estarán en funcionamiento "el año que viene", según ha comunicado el consejero, para hacer frente "a una demanda que está en la calle, que afecta a las zonas rurales y al centro de las ciudades".

La oficina de atenciones a los menores víctimas de violencia estará dotada con unos 300.000 euros y seguirá una fórmula con "un contrato de tres lotes, para que el adjudicatario aportará el equipamiento, el personal y el local". Es una oficina "de obligado cumplimiento y de obligada creación", según ha explicado Pastor. Además, la oficina para las víctimas de okupación estará dotada con 70.000 euros "y no tendrá duplicidad con la creada por el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que será presencial y acompañará al ciudadano en todo el procedimiento". Por último, la oficina para la tercera edad dotará de "asistencia jurídica a uno de los sectores más desamparados" y contará con 200.000 euros de presupuesto.

Las oficinas no serán las únicas creaciones del departamento de Justicia en 2024, ya que se impulsará el juzgado de primera instancia número 24, "necesario por la carga de trabajo del resto de los juzgados" y que tendrá una dotación de 325.000 euros, para entrar en funcionamiento a comienzos del próximo ejercicio.

La mejora de inmuebles, a la que el departamento destinará casi 7 millones de euros, intervendrá en los edificios de Justicia "para su mejora, orientada a la climatización y la eficiencia energética de estas infraestructuras". Según ha explicado Pastor, el palacio de los Luna, actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, será el edificio que más recursos necesite para "una reforma integral". El coste de las obras superará los dos millones de euros.

Por último, Nolasco ha anunciado el textualizador, "una aplicación que pone por escrito el audio de las vistas y una herramienta que los letrados llevaban mucho tiempo pidiendo". Esta iniciativa tiene como objetivo "facilitar el trabajo y agilizar la Justicia", y estará en marcha antes del próximo verano, tras una inversión de algo más de 241.000 euros.