Elena Gonzalo dejó la empresa privada para hacerse cargo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Uno de sus objetivos es darlo a conocer, ya que considera que es desconocido. «Trabajamos directamente para el paciente, pero se piensan que investigamos y damos formación a médicos, pero nuestra mentalidad es que nuestro cliente es el paciente, e investigamos para que los tratamientos sean más efectivos, pero luego lo enseñamos al médico y él lo ejercita», pero el IACS «forma parte del sistema».

Fue elegida a finales de agosto, ¿qué se encontró?

Con gente muy preparada, pero también con cosas que hay que organizar. Hay proyectos muy interesantes que se pueden desarrollar más; y un convenio que está caducado.

¿Y qué retos se plantea?

Muchísimos. Lo primero que he hecho, y aún estoy en ello, es reunirme con todas las áreas porque me gusta ver qué se está haciendo. Quiero que la gente sepa quienes somos porque la investigación, formación e innovación que se lleva a cabo creo que no se conoce y es una pena. También posicionarnos dentro del sistema sanitario, que no se nos vea como algo aparte sino que se sepa que todos somos pacientes y el IACS forma parte de ese engranaje que es el sistema sanitario, ya que somos los que se encargan de encontrar tratamientos, realizar procesos que luego se les enseña a los médicos y es lo que llega al paciente. El IACS está enfocado cien por cien al paciente.

¿Cómo ha sido su aterrizaje desde la empresa privada?

Distinto. Estoy acostumbrada a tomar decisiones de forma muy rápida, tener las ideas muy claras, y ahora cuesta un poco más. Me tengo que hacer a la idea de que para contratar a una persona se sigue un proceso. Yo no tengo tanta experiencia pero no tengo miedo y me siento muy arropada. También es importante el engranaje que hemos hecho todo el departamento, comandado por el consejero, de ir todos a una.

Acaba de participar en una jornada en Madrid denominada ‘No hacer’. ¿Qué es lo que no hay que hacer?

Tuvimos mucho éxito y nos dieron la enhorabuena porque consideraron que es un proyecto muy útil. Estamos acostumbrados a hacer cosas que se han hecho siempre pero a veces no somos conscientes de que no provocan el impacto que deberían e incluso a veces puede ser malo. Poder analizar esas cosas que están implantadas ayuda a los médicos a diferenciar esos procesos que se hacen y que no son los correctos. Todo lo que se trabaja en el IACS está basado en la evidencia, cuando se dice iniciativa No hacer es porque hay estudio previo y se ha llegado a esa conclusión para mejorar los tratamientos.

¿Podría darme algún ejemplo?

Cuando se habla de las benzodiacepinas en pacientes mayores de 65 años, que a muchos se les administra y cuando se levantan por la noche, puede provocar mayores caídas y eso habría que tener en cuenta para no administrarlas de forma tan habitual.

¿En qué se investiga actualmente?

A nivel de ensayos clínicos hacemos menos porque se han traspasado al IIS Aragón, pero existe la colaboración total entre ambos. Por ejemplo, está el grupo de Arbones, en colaboración con el IIS, que han descubierto tres genes del hígado graso que da posibilidad de otro tipo de tratamientos que será importante a la hora de tratar a estos pacientes. En el IACS, fundamentalmente, estamos desarrollando proyectos europeos relacionados con la innovación, porque somos fuertes en el sistema de análisis de datos. El proyecto Bigan, por ejemplo, trata de recoger datos dentro del sistema público aragonés para mejorar la asistencia sanitaria.

¿Cómo se utilizan esos datos?

Son importantes porque son los que nos ayudan a la toma de decisiones. Va a haber un cambio de paradigma e igual que hubo una revolución industrial con los trenes, ahora estamos en otro ciclo de innovación total y una de las cosas que van a provocar ese cambio es la posibilidad del análisis de datos y además, de vida real. Lo difícil es hacer que esos datos estén bien recogidos, elegir esos índices que necesitamos para esas tomas de decisiones pero en eso estamos. Con la ayuda de todos los departamentos, y liderados por el consejero, lo principal es determinar las necesidades del sistema de salud para poder tomar decisiones más adaptadas a las necesidades reales que existen.

Hábleme de las necesidades.

Eso es lo que no sabemos y es lo que estamos analizando. Se está trabajando con mesas de trabajo para intentar formar un grupo estratégico al que se invitarán a profesionales, pacientes y empresas para ver esas necesidades y cómo a través de la innovación podemos darles solución, para que el beneficiario sea siempre el paciente. Queremos que lo que vamos haciendo tenga un impacto en el paciente.

¿Cómo se innova en salud?

Hay un campo abierto tremendo y vamos a trabajar con la creación de un hub de innovación el que se utilizarán las nuevas tecnologías, para estar informados de lo que ya existe y cómo mejorar el sistema sanitario. Ahí es donde hablamos de la Compra Pública de Innovación (CPI) que nos va a dar la posibilidad de ser más garantistas, de dar soluciones a esas necesidades que estamos hablando. La compra pública normal siempre ha sido tras ver una necesidad, se iba al mercado y se compraba y se contrataba; pero ahora en vez de adaptarnos vamos a buscar la solución a esa necesidad que tenemos y para ello es una contratación pública, en la que nos ponemos en contacto con las empresas para llegar a ello. Si entramos ahí, vamos a atraer gente con grandes capacidades y nos dará prestigio.

Hablamos de aparatos como el Da Vinci…

De todo tipo de cosas, se puede innovar en medicamentos, en dispositivos, en formación, en análisis de datos, en procesos, en diagnóstico… porque con nuevas tecnologías tendremos más oportunidades, aunque lleve más tiempo. La innovación no es inmediata, a veces sale bien y otras mal, pero la ventaja es que de todo se aprende. No solo hay que sacar una innovación sino saber cómo implantarla.

¿Esas nuevas tecnologías permitirán vertebrar el territorio?

Hay un proyecto muy interesante, el Rosia, que trata de eso, que esas pesonas que tienen una lesión cardiovascular o cerebral y necesitan rehabilitación pero viven en el medio rural. Se está estudiando y está en fase piloto para que puedan realizar la telerrehabilitación desde su casa. La innovación puede ir hacia esas personas que están fuera y tienen menos posibilidades pero no solo es innovación sino también formación. Ahí entran las becas Focus, que forman en técnicas más especializadas. La innovación tiene que ir ligada a la formación.

¿Cuándo se implantará?

No sé cuando se pondrá en marcha, y estamos mirando en el hospital de Barbastro y Teruel para probar, pero aún falta.

¿Hay más proyectos?

Estamos trabajando pero primero queremos ver las necesidades reales.

¿Con estas medidas se atraerá talento?

La CPI sirve para atraer talento. Cuando expones unas necesidad e intentas atraer empresas para que nos den una solución estás atrayendo talento porque son personas atrevidas, que se atreven a innovar, y al final serán procesos competitivos.

La sanidad iba destinada a curar en el pasado y ahora a convivir con la enfermedad.

Siempre hay pacientes enfermos. Siempre digo que los pacientes somos todos, a veces no somos conscientes de que la sanidad es lo más importante porque nos beneficiamos todos. Podemos ser pacientes sanos pero hay que prevenir la enfermedad; y por otro lado, somos conscientes de que podemos caer enfermos o llegar a mayores y es una responsabilidad grande porque cuidamos de todos. Y cuidar todos los aspectos, del que está enfermo, y de la prevención, con los cribados, y de los que son mayores que tienen una enfermedad crónica.

¿Aragón es referente?

En las últimas jornadas en las que he participado siempre nos dan la enhorabuena con el tema de datos. Aragón estamos posicionados como agencia de innovación, y al año que viene seremos la presidencia y esto lo podemos aprovechar para potenciarnos como comunidad; y en CPI no somos los primeros pero estamos bien posicionados.