El secretario general de los socialistas en Aragón y expresidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, ha reaccionado con dureza al pacto acordado por su partido con Junts de cara a la próxima investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Lambán ha afirmado en declaraciones a este diario que "siempre" ha manifestado su posición frente a la amnistía, que "no es una buena solución y no hay una mayoría progresista, no es constitucional y no tiene encaje político".

Para el expresidente, el pacto "crea un problema para España, socava la autoridad moral del Estado y da alas a los independentistas". Una situación que afectará en el día a día de las políticas del Gobierno, "ya que Junts desarrolla políticas conservadoras y solo apoyará al PSOE para sacar provecho independentista". Lambán ha valorado negativamente también la cesión de los tributos a Cataluña, "porque rompe la solidaridad en el país y es negativo para la cohesión de España". El propio dirigente socialista está "harto" de que "cada vez que hay investidura siempre se habla de Cataluña y del País Vasco, mientras que el resto no existimos". Una situación que repercutirá en el Ejecutivo que salga de la investidura, ya que "un gobierno dependiente de los independentistas no puede tener ninguna estabilidad". Lambán llama a la lealtad a Sánchez pero se declara contrario a la amnistía La fragilidad del futuro Gobierno partirá de una premisa: "Junts tiene en su mano el poder dejar tirado al Gobierno". "Me produce bastante inquietud e incertidumbre porque son de naturaleza insaciable y le van a hacer sudar cada semana", ha analizado Lambán, que ha insistido en que los independentistas también tienen problemas en sus territorios: "Junts compite con ERC por demostrar quién es más independentista, igual que hacen Bildu y el PNV en el País Vasco". Sin entrar en el juego del Partido Popular Pese a las reticencias y las críticas a la postura adoptada por su partido, Lambán ha manifestado que "nunca" será "cómplice de la estrategia del PP ni incitaré al transfuguismo en mi partido". Así, el secretario general de los socialistas aragoneses ha asegurado que el voto de los diputados aragoneses sobre la ley de amnistía estará marcada por el grupo parlamentario, al tiempo que ha indicado que su partido no le ha avanzado el resultado de las negociaciones "porque nadie tenía por qué hacerlo". En un análisis más profundo, Lambán ha asegurado que las imágenes de las revueltas en Madrid "incomodan en el Partido Popular", al que ve como socio para la solución de los problemas del país: "Este país necesita pactos entre el PP y el PSOE, porque son la única certeza para llevar a cabo las reformas que se necesitan". El expresidente autonómico ha admitido que en el clima de crispación política ese pensamiento parece "una ingenuidad". Azcón denuncia «la culminación del golpe» y avanza que irá a los tribunales por la amnistía Precisamente la tensión vista en las calles en las últimas jornadas es una de las mayores preocupaciones de Lambán, inquieto por "la oleada de crispación", que incluso ve "creciente" en un futuro próximo. "Los políticos debemos reflexionar sobre esta situación y volver a la senda de las primeras décadas del constitucionalismo", ha afirmado Lambán.