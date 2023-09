Javier Lambán ha vuelto este viernes a dirigirse a su militancia tras la debacle socialista en las pasadas elecciones autonómicas. El comité regional del partido ha estado protagonizado por su secretario general, que ha defendido la lealtad a las decisiones de Pedro Sánchez -de cara al previsible pacto multicolor para lograr la investidura- pero manteniéndose firme en su postura opuesta a los nacionalismos. Una puesta en escena en la que Lambán ha analizado la situación de la política autonómica y ha animado a los socialistas a expandir su base, en busca de convencer a la gran mayoría para volver al Pignatelli en las elecciones de 2027.

Pero primero, la actualidad nacional. No había tenido oportunidad Lambán de analizar los resultados del 23 de julio, pero ha sido rápido: "Sánchez logró una proeza al conseguir una reversión importante del resultado que pronosticaban las encuestas". Los números finales no mienten y, para el líder socialista en la comunidad, la cosecha de 123 diputados es un logro "entero y verdadero" del aspirante socialista a la Moncloa. No ha estado mal para empezar, antes de lanzar la frase que su militancia esperaba para modular su actuación: "Jamás animaré a ser desleal a Ferraz ni a la Moncloa, mantenderemos la lealtad sin renunciar a nuestra voluntad de opinar". Duda resuelta: Lambán quiere que el PSOE aragonés mantenga "una lealtad máxima", sin dejar de jugar a la política autonómica "con mucha inteligencia", para que en 2027 haya algo que pelear: "Debemos preservar nuestros propios réditos electorales para no llegar a las autonómicas con la batalla perdida".

¿Significa la lealtad que Lambán y su PSOE verán con buenos ojos la amnistía a Puigdemont? Ni mucho menos. "No sabemos qué va a hacer con la dichosa amnistía porque Sánchez no la ha planteado", ha explicado el socialista aragonés, que ha manifestado que estará "en contra porque es algo contrario al PSOE y España". Pocas sorpresas en este caso, porque como Lambán ha recordado lleva "cinco o seis años contra los independentistas y sus aspiraciones". "Jamás asimilaré a los nacionalistas como progresistas, porque son reaccionarios", ha seguido Lambán, que ha aplaudido la "loable y legítima" intención de Sánchez de formar un gobierno progresista en Madrid: "No hay una mayoría progresista en el Congreso, pero antes va la torpe y fallida investidura de Feijóo".

El expresidente autonómico no ha olvidado su papel más critico con Sánchez y ha recordado que los mejores resultados del PSOE en las generales fueron "en País Vasco, Cataluña y Navarra", mientras que Aragón "recuperó votos frente a las autonómicas pero menos que en otras zonas". ¿Por qué? "Determinadas políticas a nivel nacional no son bien entendidas aquí por la vecindad con Cataluña", ha explicado Lambán, que considera que un poder independentista mayor a nivel nacional es "perjudicial para el PSOE aragonés".

El Gobierno de Azcón, "de menor calidad política y profesional"

Cerrado el bloque nacional, Lambán se ha detenido a analizar la situación del nuevo Ejecutivo autonómico, que lidera el popular Jorge Azcón. El expresidente ha destacado que el objetivo del conservador es "demoler el legado del PSOE para facilitarse el camino a las próximas elecciones", mientras que "se pondrá las medallas" al presentar muchos proyectos "que tienen su origen en la acción del PSOE". Toda una paradoja que Azcón ejecutará con el Gobierno autonómico "de menor calidad política y profesional que se recuerda".

Uno de esos proyectos, el de la fábrica de baterías de Stellantis, está visto para sentencia según Lambán. "Mi gobierno estuvo trabajando en él desde octubre de 2021", ha desvelado el expresidente, que ha señalado que la multinacional "tiene asegurado todo lo que se le ofreció y todo depende ahora del Gobierno central". A Azcón, según su sucesor en el Pignatelli, la situación se le ha quedado "como se las ponían a Felipe II".

Los ataques al nuevo presidente de Aragón han continuado, ya que Lambán considera que "nunca ha sido un gobernante" y que, como en su anterior etapa como alcalde de Zaragoza, "se va a dedicar a ser un opositor a la oposición". Para Lambán, el líder del PP en la comunidad mantendrá su táctica de "oponerse a Madrid" si vuelve a gobernar Sánchez y seguirá apelando al problema con Cataluña porque es un tema que "toca la fibra más íntima de los aragoneses".

El propio Lambán ha pronosticado que la legislatura política traerá "un retroceso de derechos de forma abundante" y que el objetivo del PSOE es "hacer una oposición radical cada vez que se altere el camino marcado por los gobiernos socialistas". Unos bandazos hacia el conservadurismo que para el secretario del PSOE se darán ya que "la derecha está lastrada por las añoranzas franquistas de Vox". Así ha sido el único golpe a una ultraderecha que Lambán cree que no tiene "ni un ápice de poder" y que ha caído en el plan de Azcón para las elecciones autonómicas de dentro de cuatro años: "Lo hace con la perspectiva de que toda la derecha se presente dentro de un solo partido". La unidad por bloques no desagrada a Lambán, que quiere que su PSOE aspire en 2027 a ser "el único partido del progresismo, la centralidad y la moderación, siendo una fuerza que no dependa de nadie y que tenga una vocación de llegar a la mayoría de la sociedad".

Pese a la dureza en su discurso, el secretario general del PSOE en Aragón ha comentado que los grandes pactos tienen que volver y ha destacado tres áreas para buscar esa comunión. Las renovables, "porque el Gobierno central debe dejar a las autonomías tener su propio modelo energético no puede volver al colonialismo energético", aunque considera que Azcón "no encontrará nada en su auditoría a las renovables porque la gestión socialista fue envidiable". Los otros dos campos son la sanidad, "porque el sistema nacional puede colapsar", y los incendios, "ante los que hay que actuar con acuerdo". El fuego también ha participado en la ironía de Lambán, que se ha alegrado de que "no haya habido incendios para dejar tranquilo a Azcón durante su investidura".

La crisis de La Romareda

Ha dicho lambán que la afición zaragocista se merece "un premio Nobel o un premio Cervantes" por la década de apoyo al equipo mientras este sigue vagando por segunda. Un reconocimiento que, sin embargo, no le daría ni a Jorge Azcón ni a Natalia Chueca, a los que considera responsables del "fracaso absoluto" en una de sus promesas electorales. Unos hechos que "ponen de manifiesto la calidad gestora" de los líderes populares.

Tampoco ha sido amistoso con la nueva propiedad del Real Zaragoza. Lambán cree que la resolución del Tacpa nacida del recurso de Podemos es "un regalo de Dios" para evitarse la inversión. "La razón es que el Tacpa ha tirado abajo un pliego que es ilegal", ha mantenido Lambán, que ha dicho que esto es resultado de "la incompetencia absoluta" de Azcón y Chueca. "Cuando el TSJA decida, tienen dos opciones: o seguir por la línea de que la propiedad haga la inversión, o por otros derroteros que les harán tener que pedir ayuda al PSOE", ha proseguido el socialista, que ha centrado su discurso en Lola Ranera y Juan Antonio Sánchez Quero, líderes del partido en la provincia de Zaragoza: "Cuando no tengan otra opción y os ofrezcan el pacto, decirles que sí, pero que pidan perdón y asuman la responsabilidad de su gran fracaso".

El resto del panorama autonómico

Lambán también ha lanzado sendos mensajes al Partido Aragonés y a Teruel Existe, analizando su actuación en los pasados comicios. Sobre uno de sus socios preferentes en sus gobiernos, el líder del PSOE ha dicho que su papel ha sido "surrealista y vergonzante", tras "echar por el desagüe de la Historia el poco capital político que le quedaba". "Solo han aspirado a coger cargos y se han quedado con las lentejas que les ha ofrecido Azcón", ha sentenciado sobre la formación que hoy encabeza Alberto Izquierdo.

Sobre Teruel Existe, aún más ácido. "Han tenido un papel penoso y de vergüenza ajena", ha resumido Lambán, que se ha referido a la formación de Tomás Guitarte como "una fuerza vacía, carente de energía y que se ha puesto de rodillas ante Azcón". Para el socialista, Teruel Existe "solo quería sustituir al PSOE en la provincia de Teruel". La pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados el 23J no ha quitado sueño a Lambán: "Fue toda una alegría que quedasen desterrados de la institución".