Los acuerdos con Junts agravan la brecha interna del PSOE en Aragón

El Partido Socialista en Aragón vive momentos de zozobra por los acuerdos conseguidos por la dirección nacional para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Las federaciones aragonesas, separadas desde hace tiempo, ven como la herida se agrava tras tomar diferentes posiciones e interpretaciones de los pactos con Junts, los tributos a Cataluña y la amnistía a los independentistas.

Los socialistas de Huesca mantienen la postura que llevan desde hace tiempo, siguiendo los mandatos de Ferraz y celebrando los pactos conseguidos en las últimas horas. El secretario general del PSOE Huesca, Fernando Sabés, fue uno de los socialistas aragoneses más activos en las redes sociales al conocerse los resultados positivos de las reuniones de Santos Cerdán y Carles Puigdemont. «Claro que apoyo los acuerdos de investidura conseguidos», señaló Sabés al ser preguntado por este diario, a la vez que defendió que estos pactos «solo pretenden buscar una solución dentro de la Constitución, como refleja el propio acuerdo». Sabés recuerda que los socialistas del Alto Aragón han «aprobado varias mociones y declaraciones para mostrar el apoyo para que se buscase un gobierno progresista para España». Para el líder de los socialistas altoaragoneses, esta situación «no tiene que generar ninguna fractura y la posición del PSOE Huesca siempre ha sido clara», descartando así pronunciarse sobre otras federaciones.

Sabés ponía como ejemplo del buen futuro del acuerdo el rechazo de Esquerra Republicana y Junts, el pasado miércoles, a una propuesta de la CUP de reactivar la unilateralidad. A ese mismo hecho se refería otro de los pesos pesados del PSOE en Huesca, el alcalde de Canfranc Fernando Sánchez. «He defendido el pacto porque significa concordia y la entrada de los nacionalistas en el marco de la Constitución», detalló Sánchez, que considera «una gran noticia» la renuncia de los independentistas a la mencionada unilateralidad.

Sánchez aprovechó sus declaraciones para criticar a la derecha e ironizó sobre «esos anuncios de dictadura, cuando hoy vemos que todos los partidos menos tres apoyarán la investidura de Pedro Sánchez».

Sobre la situación interna del PSOE en la comunidad, el alcalde de Canfranc sí que tiene una opinión clara. «Solo hay que ver lo que votaron los afiliados», en referencia a la consulta interna hecha hace una semana y en la que el 82% de la militancia votó a favor de los acuerdos. «Igual son otros los que tienen que reflexionar sobre la situación», completó el propio Fernando Sánchez.

En las otras federaciones, posiciones más cautas respecto a la situación en la que queda el panorama nacional. La secretaria general del PSOE en Teruel, y portavoz de la formación en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, rechazó hacer declaraciones a este diario y se mantuvo en la idea en la que lleva fija desde hace unas semanas. Como ya dijo en La Aljafería y a este mismo diario en una entrevista, no formalizará su opinión respecto a la amnistía hasta que no se conozca toda la información. El PSOE de Zaragoza no atendió a las llamadas de este diario.