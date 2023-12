"Yo siempre pensé que me iba a jubilar en Airtex. La empresa va bien, nosotros trabajábamos a gusto... Creo que todos lo pensábamos. Pero fíjate: nos mandan a la calle por nada más que el dinero". Es lo que le sale decir a Mar Sánchez mientras busca a sus tres hijos en mitad de la plaza de España. Uno lleva una pancarta: 'Airtex es maña, no se va de España'. Los otros dos la abrazan para tomarse una fotografía. Sánchez tiene 47 años y va a perder su empleo porque la multinacional Trico, propietaria de la empresa donde trabaja, ha decidido trasladar la producción a Rumanía. Toda una deslocalización. "No sé cómo explicárselo a los niños. Les vendemos que sean solidarios, que el dinero no es lo importante, pero ¿con qué cara les digo que el jefe de su madre la va a echar simplemente para ganar más dinero?".

Relacionadas Airtex presentó el ere tras casi triplicar sus beneficios en 2023