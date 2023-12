No hay tregua en la actualidad política nacional y, por extensión, en la aragonesa. Ni siquiera para celebrar el día de la Constitución española y los 45 años que cumple este año. Todos los actos de este martes y los que están previstos para este miércoles están cargados de la crispación habitual en la que sigue sumida el país por los pactos de investidura del presidente Pedro Sánchez, la ley de amnistía que lo posibilitó y la avalancha de protestas desde los partidos de derecha y extrema derecha que tenían la oportunidad de sacar a relucir el mensaje de que la igualdad entre españoles y los valores constitucionales peligran. Hoy se celebra el acto oficial en Madrid y, por ejemplo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, será uno de los once dirigentes autonómicos que ha decidido no acudir.

