La nieve, el oro blanco del Pirineo, no llega. Y aunque hay estaciones de esquí que llevan días con las máquinas de innivación enchufadas, eso no ha bastado para poder abrir durante este puente de la Constitución, una fecha que hubiera resultado ideal para la inauguración de la temporada. No ha podido ser y eso ha provocado múltiples cancelaciones en los hoteles a pie de pista, muchos de los cuales permanecen cerrados durante estos días ante la falta de clientes.

Así lo explica el presidente de la Asociación Turística Valle de Tena, Jesús Pellejero: «Muchos hoteles decidieron no abrir 48 o 24 horas antes del puente, con lo que eso supone, puesto que ya tenían a todo el personal contratado. Y muchos trabajadores no son de la zona, sino que se desplazan hasta los valles cuando empieza la temporada», cuenta.

En el Valle de Tena, donde se encuentran las pistas de Formigal y Panticosa –que suman 176 kilómetros esquiables–, solo uno de los hoteles que se encuentra al pie de los remontes ha abierto. «Y lo ha hecho de forma casi anecdótica», dice Pellejero. «El resto no han abierto. Hay que tener en cuenta que todos estos establecimientos son muy grandes y tienen muchas habitaciones, por lo que tienen que asegurarse un mínimo para poder abrir», añade el presidente de la asociación de empresas dedicadas al turismo en esta zona del Pirineo aragonés.

Las cancelaciones, no obstante, han sido casi en el último momento, puesto que las previsiones meteorológicas no eran malas y no se descartaba una nevada suficiente que permitiera abrir o al menos el frío necesario como para que la nieve artificial aguante sobre las laderas pirenaicas. Pero finalmente no ha sido así.

«En las pistas están trabajando duro para poder abrir cuanto antes. Parece que este fin de semana puede llegar algún frente que nos hace estar optimistas», cuenta Pellejero. No obstante, la situación no es ni mucho menos catastrófica. «Están cerrados los hoteles a pie de pista, pero en los pueblos, donde se pueden realizar otras muchas actividades y hay alternativas de ocio, sí que se está trabajando», dice.

"Abrir lo antes posible"

Lo mismo apunta José María Ciria, el presidente de la Asociación Turística y Empresarial Valle de Benasque. «En Benasque estamos a tope. Aquí para el puente siempre se trabaja haya nieve o no. No estamos al 100% pero superamos el 90% de ocupación. Otra cosa es en Cerler, donde sí que dependen de las pistas. Allí imagino que la situación es mucho peor», cuenta.

El problema, eso sí, es lo que ocurra a partir del domingo. «Si no nieva es cuando empezaremos a notarlo. Los cuatro días del puente siempre trabajamos, pero si no abren las pistas y no empiezan a llegar esquiadores de los que se quedan semanas enteras, entonces nos comeremos una rosca», lamenta Ciria.

Las previsiones siguen siendo buenas y las pistas esperan no demorar demasiado su apertura. En Astún, por ejemplo, «trabajan sin parar para poder abrir lo antes posible», señalaron este miércoles. La última palabra la tendrá el cielo.