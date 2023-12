La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) no están conformes con el anuncio que hizo este jueves Educación de la incorporación de nuevos auxiliares de educación especial, en concreto, 573. Sin embargo desde el colectivo señalan que en esas "nuevas" plazas, se han incluido algo mas de 130 plazas fijas de auxiliar de educación especial que ya estaban creadas en Aragón con carácter permanente y por tanto esta cifra no supone un incremento real en la contratación de auxiliares respecto a cursos anteriores, aseguran.

Creen que la situación en la provincia de Huesca, donde la asociación cuenta con más miembros, "siguen faltando 72 auxiliares de Educación Especial para cubrir las más de 200 horas" que ahora no lo están. Se trata de niños con necesidades educativas especiales que neceistan ese apoyo real en su proceso educativo inclusivo "no solo durante las horas lectivas, sino también en las horas no lectivas como las de comedor.

Por eso, la asociación sigue reclamando esas 72 plazas y piden que se haga "de manera urgente".

En cuanto al incremento de presupuesto, que según según fuentes del Departamento de Educación, pasa 5,9 a 12,4 millones de € para la partida de auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, enfermería y auxiliar de enfermería, explican que "cambia la cifra pero también el concepto", ya que hasta este año se venía presupuestando para cada uno de los conceptos, por lo que "no sabemos si es un incremento del presupuesto real o no".