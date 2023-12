El Gobierno de Aragón eleva el tono y la presión sobre Airtex, que mantiene a toda costa el plan de deslocalizar a Rumanía la producción de bombas de agua para vehículos que ahora hace en la planta de Zaragoza. La vicepresidenta y consejero de Economía, Industria y Empleo, Mar Vaquero, ha asegurado este jueves que se trata de una decisión "unilateral y no razonada", que dejará en la calle a 98 trabajadores. Ante esta situación, ha anunciado que la DGA va a reclamar a la compañía, perteneciente a la multinacional estadounidense Trico (First Brands Group), que devuelva casi 900.000 euros de ayudas públicas a que le concedió la Administración autonómica al "no cumplir sus compromisos con sus trabajadores y nuestra tierra".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de una jornada en Zaragoza sobre Fondos europeos, una oportunidad para Aragón, donde ha calificado de "decepcionante" mantenida el pasado jueves con la empresa ante la falta de argumentos que acrediten la necesidad de trasladar esta industria. "No encontramos ninguna razón que justifiquen la decisión de una empresa que además ha incrementado los beneficios", ha asegurado Vaquero, que dijo respetar a las empresas que desinvierten "cuando exponen las razones por las que su actividad económica no es viable", algo que cree que no ocurre en este caso. Un alto cargo de Trico certifica ante la DGA que la deslocalización de Airtex es "irrevocable" La vicepresidenta ha recordado que la compañía ha contado con un importante "apoyo institucional" a través de las ayudas públicas que se le han otorgado para reforzar su viabilidad y crecimiento, al tiempo que ha puesto en valor el papel de la plantilla, "que ha estado comprometida y dando lo mejor de sí mismo". Recolocación de los despedidos "Ahora lo que más nos preocupa es que esos trabajadores y familias tengan la oportunidad de encontrar un empleo y ahí nos vamos a volcar", ha señalado. A este respecto, ha precisado que la crisis de Airtex no responde a un problema "estructural" de la industria del automóvil de Aragón, que "afortunadamente goza de potencial y buena salud", sino que se trata de un caso puntual. Por ello, ha confiado en que los empleados despedidos puedan ser recolocadas lo antes posible. Para Vaquero, el comportamiento de la compañía estadounidense "no se corresponde con la cultura empresarial aragonesa". En consecuencia, ha advertido a la empresa que "lógicamente vamos a tratar de recuperar y reclamar aquello que se les ha dado y que no ha cumplido".