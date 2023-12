Los vecinos de la localidad de Cuarte de Huerva tendrán un centro de salud propio, como llevan reclamando varios años tanto los habitantes como los profesionales. El Comité de Ordenación Sanitaria, reunido este jueves, ha aprobado la creación de la zona de salud de Cuarte de Huerva. De esta forma, "se realiza una modificación puntual del mapa sanitario de Aragón" que va a permitir impulsar el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud en el municipio, por el que apuesta el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés, según ha hecho saber la consejería.

La asistencia sanitaria en esta nueva zona de salud "se podrá comenzar a prestar cuando esté construido ese centro o cuando se cuente con instalaciones que permitan prestar la atención continuada", ha asegurado. Disponer de esta instalación es una necesidad ante el crecimiento que ha experimentado este municipio, que cuenta con 14.800 habitantes.

Pero no ha sido la única decisión tomada en la reunión, ya que el Comité de Ordenación Sanitaria no ha dado el visto bueno a las propuestas para construir nuevos centros de salud en el municipio de La Muela y el barrio de Arcosur de la ciudad de Zaragoza porque no poseen la población mínima que lo permite, que debe estar entre los 10.000 y 15.000 habitantes, ha dicho desde el Departamento.

Tampoco se ha aprobado la petición de la pedanía de El Villarejo de los Olmos, que planteaba depender del centro de salud de Calamocha. Se ha decidido mantener la situación actual y que acudan al consultorio integrado en el centro de salud de Monreal del Campo porque es el más cercano.

El Comité de Ordenación Sanitaria ha sido presidido por el director general de Asistencia Sanitaria y Planificación del Gobierno de Aragón, Ramón Boria. También forman parte de él representantes del Servicio Aragonés de Salud, de las direcciones provinciales de Sanidad, de la Administración local, de colegios profesionales sanitarios, de entidades vecinales y de pacientes, así como de consejos de salud de zona. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ya anunció en septiembre, durante su primera comparecencia en la comisión de Sanidad, que el plan de infraestructuras iba a incluir la construcción de un centro de salud en Cuarte de Huerva, una demanda ya histórica de los vecinos de la localidad, que hasta ahora pertenecía a la zona de salud de María de Huerva.