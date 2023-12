Mama, la prueba del talón y cérvix: los otros cribados de cáncer de la sanidad pública en Aragón

Además del cribado de cáncer de colon, en el sistema sanitario público de Aragón existen tres planes más de detección precoz:

Mama: el programa más exitoso

El programa de cribado de cáncer de mama es, sin duda, el más conocido entre la población aragonesa y, por ende, el que alcanza las mayores tasas de participación. El proyecto se inició en diciembre de 1996 en la provincia de Huesca y en abril de 1999 el Departamento de Sanidad de entonces extendió la iniciativa a todo Aragón.

La población objetivo a participar en el cribado son las mujeres de 50 a 69 años. Se estima que cada dos años las aragonesas a cribar son unas 183.824. La invitación al programa se notifica a través de una carta y, según los datos del Departamento de Sanidad, el 74,7% de las aragonesas acuden al médico para someterse a la mamografía. El alto porcentaje de aceptación supera la referencia del 70% establecida en European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis para predecir un impacto en mortalidad en la población. La tasa de adhesión, es decir, la continuidad en el programa una vez que se participa por primera vez, supera el 89.

Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 se han realizado 58.178 mamografías de cribado y de ellas se obtuvo un resultado de normalidad, es decir, de negativo con citación para control a los dos años, en el 95,2% de los casos. Además, a 2.291 mujeres (el 3,9%) se le recomendó recomendado una mamografía intermedia a los 6 o 12 meses y solo 510 mujeres de las más de 58.000 (el 0,9%) fueron derivadas a su hospital de referencia por una imagen sospechosa de malignidad para confirmación diagnóstica y tratamiento, si procede. El cáncer de mama es el más frecuentemente entre las mujeres y, durante 2022, en Aragón se detectaron 863 nuevos tumores malignos de mama.

Prueba del talón: hasta 27 enfermedades

Aragón está en plena expansión del programa de cribado neonatal o, como coloquialmente todo el mundo lo conoce, la prueba del talón. La idea, según confirman fuentes de la Consejería de Sanidad, es que este próximo mes de enero o de febrero se incorporen otras dos enfermedades más susceptibles de ser detectadas en el cribado: la galactosemia y la biotinidasa.

En Aragón, cada año se hacen entre 15.000 y 16.000 pruebas del talón. Se trata de un proceso voluntario que se realiza con todos los niños nacidos en Aragón, la Rioja y, desde hace un año, en Navarra. Este cribado tiene por objetivo detectar, lo más rápidamente posible, algunas enfermedades congénitas que pueden pasar desapercibidas al nacimiento y en las que el inicio de un tratamiento precoz puede mejorar su evolución y, en ocasiones, evitar el desarrollo de una patología grave.

Para ello, se extraen unas gotas de sangre del talón del recién nacido y se recogen sobre un papel de filtro especial que posteriormente se analiza. En concreto, y a la espera de incorporar más, se analizan parámetros de 27 enfermedades. Entre ellas, por citar, figuran el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la anemia falciforme, la enfermedad de la origina con olor a jarabe de arce o la arginemia, entre otras muchas.

La toma de la muestra de sangre debe hacerse entre las 48 y 72 horas después del nacimiento, normalmente antes del alta hospitalaria, en el centro donde haya nacido el bebé. La tasa de adhesión a este cribado en Aragón es «muy alta» y esto es algo muy positivo porque garantiza la participación.

Por último, el Salud ya trabaja para que en 2024 se incorpore a la prueba del talón la atrofia muscular espinal, aunque su detección precoz empezaría como un estudio de investigación.

Cérvix: captación oportunista y una vacuna

El cribado de cáncer de cérvix o de cuello de útero en Aragón, incluido en el sistema público desde 2019, implica a todas las mujeres que tienen entre 25 y 65 años y su forma de aplicación es mediante una captación oportunista. Esto supone que no se envía una carta a las pacientes, como sucede en los otros programas de detección precoz, sino que cuando acuden al médico de Atención Primaria se les oferta la posibilidad de hacerse la prueba. Esta consiste es una citología, cada tres años, por parte de la matrona del centro de salud de referencia.

El cáncer de cérvix es la tercera neoplasia más frecuente entre las mujeres y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que en Aragón se pone a los 12 años, es fundamental porque prácticamente todos los casos de cáncer de cuello de útero son producidos por este virus. Este habita en la piel y en las mucosas y se transmite al entrar en contacto con la piel de una persona portadora, especialmente durante las relaciones sexuales. Esta infección es muy frecuente, sobre todo, en personas jóvenes.

La infección persistente de las células del cérvix por el VPH puede originar cambios, generalmente temporales, pero que en un pequeño número de casos pueden finalmente desarrollar un cáncer de cérvix. Desde la aparición de la lesión inicial hasta la formación de un tumor invasor pueden pasar entre 10 y 15 años. La incidencia del tumor de cérvix en Aragón es de algo más de 50 nuevos detectados al año.

La citología que se realiza en este cribado es una prueba sin riesgo e indolora que consiste en recoger células del cuello del útero para su estudio posterior en el laboratorio y es una de las formas más claras de prevenir este cáncer. Lo mismo que la vacuna, que tiene un alto potencial preventivo en menores de 25 años.