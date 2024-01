El fuerte viento del noroeste seguirá siendo el protagonista del último día de las fiestas navideñas en Zaragoza según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las rachas de viento superarán los 35 kilómetros por hora este domingo en la capital aragonesa provocando una sensación térmica inferior a la que realmente marquen los termómetros. Las temperaturas descenderán ligeramente quedando las máximas en torno a los 10 grados mientras que las mínimas bajarán colocándose por debajo de los 5 grados.

Por su parte, la Aemet anuncia para este domingo rachas muy fuertes de viento del noroeste en cotas altas del Pirineo y este de Teruel y Zaragoza. Posibles heladas significativas en el Pirineo. Continuación de las nevadas débiles en la divisoria del Pirineo.

Cielo nuboso en el Pirineo y el Sistema Ibérico y poco nuboso en el resto. Precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo, en forma de nieve; en el Sistema Ibérico serán probables, especialmente en la mitad oeste y con cota de nieve en torno a 600-900 m.

Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el Pirineo. Heladas en el Pirineo, que podrían ser localmente significativas, y con intensidad débil en el Sistema Ibérico.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 1 y 7 de máxima de Huesca, los -1 y 7 grados de Teruel y los 4 y 10 de Zaragoza.

Predicción para los próximos días

Día 8 (lunes): Heladas fuertes en el Pirineo, que podrían extenderse a zonas colindantes. Rachas muy fuertes de viento del noroeste en cotas altas del Pirineo la primera mitad del día, que serán probables en la mitad este de Teruel y en el valle del Ebro.

Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en la divisoria del Pirineo y en el Sistema Ibérico, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas la primera mitad del día, con cota de nieve en torno a 500-600 m.

Las temperaturas mínimas se producirán al final del día e irán en descenso; máximas con pocos cambios. Heladas, salvo en el valle del Ebro, que serán localmente fuertes en el Pirineo y zonas colindantes.

Día 9 (martes): Cielo poco nuboso, tendiendo a cielo nuboso por la tarde, cuando serán probables precipitaciones débiles y dispersas en el Sistema Ibérico y no se descartan en el resto. La cota de nieve estará en torno a 500-800 m.

Temperaturas en descenso, salvo ligero ascenso de las máximas en el Pirineo y la mitad sur de Teruel. Heladas generalizadas, débiles en el valle del Ebro y fuertes en el Sistema Ibérico y el Pirineo, sin descartarlo en zonas colindantes. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de noroeste en el valle del Ebro, girando a componente este la segunda mitad del día.