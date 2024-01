Con la llegada del sábado, la comunidad empieza a recuperar la normalidad. El frío seguirá siendo protagonista, pero 'Juan' ya no será el mismo en Aragón. Sí que habrá que tener mucha precaución con el hielo en muchos puntos de la red viaria, ya que las bajas temperaturas han convertido la nieve en hielo.

Estaba relativamente previsto, pero poca gente, por no decir nadie, se había levantado este viernes con la sensación de que una borrasca iba a cubrir de nieve buena parte de las provincias de Zaragoza y Teruel. En esta ocasión, ha sido 'Juan' el temporal que decidió teñir de blanco calles y tejados que dejaron preciosas postales posnavideñas, tanto en la capital como en varias comarcas, pero que también generó una serie de complicaciones en las comunicaciones que llevaron al Gobierno de Aragón a decretar el nivel 1 de emergencia tras la reunión del Centro de Cooperación Operativo Integrado (Cecopi).

La Guardia Civil ha informado de que las principales carreteras están abiertas --incluidas la A-2 y la A-23-- y que algunas autonómicas están en labores de limpieza. El Gobierno de Aragón también ha confirmado que "las carreteras principales, nacionales y autonómicas están sin ningún problema para la circulación". Algunas autonómicas secundarias y provinciales que están en el nivel verde (precaucion) o amarillo (con restricciones para camiones) "pero son pocas y por lo demás hay normalidad" en toda la red.

El aeropuerto de Zaragoza también funciona ya con normalidad, salvo el retraso de un par de vuelos, según fuentes de Aena. También el transporte ferroviario recupera el pulso, aunque con algunos retrasos, según Renfe.

Carreteras

Las primeras y principales afectadas fueron este viernes las carreteras, que ya desde primera hora de la tarde comenzaron a sufrir numerosos atascos. Las que más notaron los copos fueron la A-2, que estuvo cortada hasta las 22.00 horas, cuando se abrió pero con condiciones difíciles, y la A-23, que durante varias horas estuvo en nivel rojo de alerta en un tramo de 30 kilómetros que finalizaba a la altura de Paniza. Pero no fueron las únicas. La A-68, sobre todo a la altura de Casetas, también fue punto de preocupación para los agentes de Tráfico, que pidieron «extremar la precaución» en toda la red viaria, no solo en las carreteras más señaladas.

El aeropuerto fue otro de los grandes damnificados del día, llegando a cerrar sus puertas con ocho vuelos modificados y más de un millar de pasajeros afectados. El primero fue el que llegaba desde Palma de Mallorca, que tuvo que ser desviado dirección Barcelona, seguido de los que procedían de Londres (desviado a Madrid), Bruselas (Gerona) y Marrakech. Este último ni siquiera llegó a salir de Marruecos, y está previsto que lo haga este sábado, sobre las 8.30 horas, con normalidad. Estos cuatro recorridos debían ser bidireccionales, por lo que ninguno pudo completarse. En el caso de Marrakech, lo hará también a lo largo del sábado.

Tampoco se libraron de la quema (o del hielo, más bien) las infraestructuras ferroviarias, que tuvieron en vilo a cientos de usuarios durante toda la tarde. Aunque, por circunstancias y coyunturas cruzadas, uno de los trenes que más sufrió las consecuencias de la borrasca 'Juan' lo hizo de forma indirecta. Y es que una incidencia técnica, ajena a la nieve, provocó que un tren regional con destino Ariza se quedara varado en Grisén en torno a las 16.30 horas, cuando el temporal empezaba a arreciar. Una situación que impisió a los mecanismos de socorro (trenes y buses) acudir al rescate de los viajeros que, eso sí, estuvieron en todo momento en condiciones de «confort» hasta su traslado a Zaragoza, según señaló la DGA.

Además de esta incidencia, también hubo retrasos en las líneas de alta velocidad y dos vehículos Alvia afectados, así como problemas en las infraestructuras de la estación Delicias que repercutiron en el normal funcionamiento del recorrido de varios trenes de media distancia.

En Zaragoza, nieve más de tres años después

En la capital aragonesa, por su parte, 'Juan' tomó el relevo de Filomena y devolvió la nieve a la ciudad poco más de tres años después. Un momento que aprovecharon, especialmente, los niños y niñas (incluso algunas mascotas), que recorrieron las calles y a los parques con trineos improvisados, mientras los más mayores inmortalizaban un momento que no se reproduce muy a menudo en Zaragoza. De esta forma, al poco tiempo de empezar a cuajar los copos en la superficie ya se podían avistar varios muñecos de nieve.

Pero no todo fue de color de rosa (blanco, en este caso). Y es que la capital no escapó a los inconvenientes que suele traer consigo un temporal de estas características, máxime teniendo en cuenta que Zaragoza no es una ciudad acostumbrada a ello. Donde más se notaron los efectos fue en el bus urbano, con varias líneas afectadas en Oliver, Distrito Sur o Torrero, afecciones que fueron solucionadas a última hora. Y, cómo no, la nieve también se dejó notar por La Romareda, obligando a suspender el partido que estaba previsto a las 20.30 horas frente al Andorra.

En cualquier caso, no todo Aragón sufrió las mismas consecuencias por el temporal, como demuestran las pistas de esquí, que tuvieron una jornada sin sobresaltos. Es más, hubo hasta quien dejó notar su envidia sana por lo acontecido kilómetros más abajo: «Si nieva, nosotros encantados».