La comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en este proceso que se desarrolla en las Cortes de Aragón cambiará de formato después de una primera sesión de comparecencias de las diez empresas más importantes del sector en la que los medios de comunicación apenas tuvieron acceso a intervenciones de pocos minutos y escasamente explicativas del fondo de la cuestión. Tanto fue así que el presidente de la comisión, el popular Fernando Ledesma, salió a la sala de prensa del Palacio de la Aljafería en un receso de la sesión para pedir disculpas a los medios porque el formato no era «útil» para el fin que se pretendía.

El acuerdo «por amplia mayoría» que sellaron el PP, PSOE, Vox y el PAR en la primera sesión de la comisión para que tan solo se transmitiera en abierto el primer turno de intervención de los comparecientes por un tiempo estimado de cinco minutos se tornó en claramente insuficiente para los fines entendidos de una comisión de investigación que pretende esclarecer la implantación de renovables en Aragón.

El presidente de la comisión rechazó motivos de «oscurantismo» tras el formato acordado inicialmente y aseguró que «no había funcionado» como esperaban. Tal y como estaba previsto, también por acuerdo del PP, PSOE, Vox y el PAR, toda comunicación respecto a las deliberaciones internas –y no públicas– de la comisión la trasladó el propio Ledesma, que sí respondió a preguntas de los periodistas, aunque no ahondó en los detalles de las intervenciones de los representantes de las empresas Grupo Jorge, Atalaya, Enel, Cear, EDP, Molinos de Ebro-SAMCA, Forestalia, Efelec, OPDE y Enerland.

«Lo primero, trasladar a los medios de comunicación disculpas», empezó Ledesma. «Lo que pensábamos que podía servir no está sirviendo para que los medios puedan hacer su trabajo porque las comparecencias de las primeras empresas no están siendo todo lo profundas» que cabría esperar, reconoció. Y, pese a que las comparecencias solo podían seguirse por línea interna de las Cortes de Aragón y de que no queda registro en los canales de la institución de dichas comparecencias, aseguró que no había razones de «oscurantismo» tras el formato elegido, sino que la intención era «dar agilidad». Este lunes todos los grupos decidirán el nuevo formato.

Las comparecencias

Las comparecencias de buena parte de los representantes de las empresas consistieron en aportar datos de los megavatios que tienen instalados o en proyecto en Aragón, de características de la trayectoria de las compañías o cuál era el cometido dentro de ellas de quienes fueron llamados a comparecer. Prácticamente poco o nada más allá de informaciones ya públicas o que pueden consultarse con relativa facilidad.

Entre los que aportaron alguna reflexión más profunda, el representante de CEAR, Luis A. Serrano, que reclamó que la comisión de investigación sea «constructiva» porque «estamos a tiempo de corregir y de situar a Aragón donde queremos que esté, lo que necesita consensos». Además, pidió que «no se demonice al sector en su conjunto: hay distintas formas de actuar», defendió. E incidió en que «hablar de renovables no significa que todo vale».

Más allá de las escasamente concretas intervenciones, Ledesma aseguró que hubo «cierta unanimidad» sobre que a las compañías «les gustaría que la agilidad fuera mayor en la tramitación de los expedientes». Grupos como Izquierda Unida y Teruel Exixte reclamaron, por otro lado, dedicar una sesión íntegra a la participación de las plataformas que se han posicionado en contra de la implantación de las renovables en distintas partes del territorio.