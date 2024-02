“La calidad educativa se puede mejorar a coste cero”. Esta es la afirmación que tiene clara el sindicato CCOO y para lograrlo, esta mañana ha presentado el informe Bajar ratios, una oportunidad para nuestra infancia sobre la ciudad de Zaragoza porque es “el municipio más complejo”. Después vendrán de Huesca, de Teruel y de la zona rural.

El objetivo del estudio es reducir el número de niños por clase en todas las zonas educativas de la comunidad, una bajada que viene provocada además por el menor nacimiento de niños en la capital aragonesa. Es un estudio que “no va contra nadie”, ha señalado Guillermo Herráiz, secretario general de CCOO Enseñanza Aragón, frente a “otras medidas que muestran el desconocimiento”, en referencia a la propuesta del Gobierno de Aragón de crear una zona de escolarización única. Herraiz ha presentado el informe acompañado por Marta Bernad, secretaria de Enseñanza de Salud Laboral y Alfonso Alegre Val, profesor de economía y delegado sindical de Federación de Enseñanza.

Desde el sindicato buscan mejorar la “calidad educativa” y para ello lo mejor es reducir las ratios, lo que provocará también una mejora en las condiciones laborales del profesorado. En los últimos 15 años el número de nacimientos en Zaragoza se ha reducido en más de un 40% y si se analiza la población femenina, en los próximos años habrá menos mujeres y, se supone, también menos nacimientos, tal y como ha recordado Alfonso Alegre.

El informe analiza el número de alumnos máximo en cada zona: Parque Goya, Actur, Santa Isabel, La Jota-Casco, Casco Almozara, Torrero-parque Venecia, Centro-Gran Via, Delicias, Oliver-Miralbueno, San José-Las Fuentes, VAldespartera o Romareda-Casablanca.

En la zona 1 (Parque Goya) el número de alumnos máximo está en 6º de Primaria y hay 236 niños matriculados. Sin embargo, el número de alumnos en 1º de Infantil se reduce a 133; por lo que si se toma esa última cifra y se reparte para los cuatro colegios en la zona, “se podría reducir la ratio hasta los 15 alumnos por aula”, frente a los 22 actuales referencia se toma en 1º de Infantil para el próximo curso para no cambiar a ningún niño de su centro actual, sino que sea en el caso de primera matriculación. Al siguiente curso se implantaría en 1º y 2º de Infantil y así sucesivamente.

En el Actur, la bajada sería de 22 a 17, la misma cifra que para Delicias, San-José Las Fuentes; en Santa Isabel, Oliver hasta 16. En 18 estarían La Jota-Casco, Almozara. habría 19 alumnos en Valdespartera y Romareda-Casablanca, donde ahora son 24 alumnos por aula; en 20 se quedaría Centro Gran Vía y Torrero-Parque Venecia se plantea una reducción a 22 niños el próximo curso y 21 el siguiente, ya que es la zona donde la natalidad es más alta”. Esta bajada de ratios sería efectiva en toda la etapa de Primaria e Infantil en 9 años.

Números conservadores

Los números que se han analizado son “conservadores” en cuanto a evolución de la población, ya que se toman los datos de nacimientos del 2020, que son superiores a los de 2019 pero inferiores a los de 2023. Esta reducción comenzaría en 1º de Infantil y se iría implantando de forma paulatina, lo que provocará que ningún niño tenga que desplazarse, tampoco supone mayor aportación económica, está adaptada a la demografía de la ciudad y es una propuesta “para todos los colegios”, es decir, públicos y concertados.

“Son los mismos recursos para menos alumnos”, de ahí que no haya que incrementar el presupuesto y se baje la ratio, ha señalado Alegre; quien ha hecho hincapié en la adaptación a cada zona. Por ejemplo, ha dicho, en Parque Goya, que hace unos años vivió un boom natal hace tiempo ya que “están bajando los nacimientos”, algo que todavía no se está pproduciendoen parque Venecia. La población infantil en el Distrito sur es del 27% y en el centro, del 9%, por lo que “la receta no puede ser igual para todos".

Reducir ratios es efectivo para mejorar la educación, según estudios nacionales como internacionales. Aragón puede convertirse en referente como lo es ahora Finlandia que tiene 20 niños por aula y hay dos docentes por clase, ha señalado marta Bernad.

Ha explicado que la ratio que utiliza el Gobierno de Aragón es “engañosa” ya que son cifras medias, y “no es lo mismo una escuela rural con cinco niños como la de Frías de Albarracín y Gallocanta, que Valdespartera, con 25”. La media es 15, pero no “se corresponde con la realidad”. Esto hace que Zaragoza sufra “saturación y ma funcionamiento de las aulas”.

Ventajas

Menos niños por aula supone que el docente puede dedicarles tiempo a cada alumno, una atención individualizada, mejoras en la igualdad de oportunidades, ya que la “escuela es cada vez más diversa”, más posibilidades de aprendizaje, mejora en el ambiente lectivo. Permite además reducir la brecha social porque “el alumno más pobre, que puede recibir menos de la familia, lo hará más de la escuela", ha señalado Bernad, que ha concluido que el beneficio será para toda la comunidad educativa, alumnos, docentes y familias porque “una familia atendida colabora más con la escuela”.

Este ee el primer informe, al que seguirán de Huesca y Teruel capital y de la zona rural. De momento, el sindicato no se lo ha dadoconoceroer a la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, pero han señalado que “ojalá se aplique”.