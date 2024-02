Las organizaciones educativas exigen a la Consejería la retirada del decreto de escolarización

Llevan ya muchas semanas las familias, los sindicatos y diferentes colectivos posicionándose en contra del decreto de escolarización y el espaldarazo que supuso para ellos el rechazo al borrador por parte del Consejo Escolar de Aragón provocó que las organizaciones educativas exigieran a la Consejería la retirada del nuevo decreto. En el más que probable caso de que no se cumplan su petición, amenazaron con acciones reivindicativas en señal de protesta.

Así lo anunciaron representantes de hasta 14 organizaciones (familias, sindicatos y partidos políticos), que, en boca de Miguel Ángel Sanz (Fapar), mostraron su disconformidad con la propuesta. «No aporta nada al modelo actual de escolarización», comenzó el de Fapar, recordando que el 97% de las familias ya tienen la satisfacción de acceder a los centros que eligen en primera instancia. Al contrario, el decreto ha generado «preocupación e incertidumbre» en la comunidad educativa rompiendo «el consenso del que tanto hace gala la consejera», refiriéndose a Claudia Pérez Forniés y a un borrador en el que la zona única de escolarización es la medida más criticada, aunque no la única.

Sanz recalcó que el decreto se ha elaborado «con precipitación y sin un debate público previo y oculta información fundamental, como la baremación, los tramos, la distancia, la conciliación la escolarización de 0 a 3 años y la de los niños más vulnerables». Por todo ello, las organizaciones educativas «no entenderían que la consejera no retirarse un borrador que ha sido ampliamente rechazado por un órgano que representa a la comunidad educativa». En caso de que eso no ocurra, los representantes educativos aseguraron que estudiarán «paso a paso» las acciones reivindicativas a seguir, aunque por el momento prefieren dar tiempo a la respuesta del Ejecutivo: «Si la consejera no escucha a la comunidad educativa y retira el decreto, tendrá que asumir que prefiere la imposición y la confrontación al consenso, así que valoraremos otras acciones».

Además, el representante de Fapar subrayó que nos encontramos ante un caso sin precedentes, ya que es la primera ocasión la primera vez que el Consejo Escolar se posiciona de manera tan frontal contra Educación. «Otras veces se han presentado iniciativas contrarias, pero no han salido adelante y, por lo tanto, no se ha aprobado el informe». Hay que recordar que el Consejo Escolar de Aragón aprobó el pasado martes durante una reunión un informe con varias enmiendas al borrador (34 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones) en la que se muestran en contra de los cambios propuestos.

Conflicto

Así pues, todo parece indicar que la contestación de Educación no va a satisfacer las demandas de las familias. Si ya el martes fuentes de la consejería indicaron que el informe será tenido en cuenta por el departamento «al igual que está haciendo con las alegaciones del proceso de transparencia desarrollado de forma paralela», durante la mañana de este miércoles, casi al mismo tiempo que las 14 organizaciones educativas anunciaban su exigencia, Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, aseguró que «la voluntad del Gobierno es alcanzar el máximo consenso en cuestiones tan importantes» y que se estudiarán las alegaciones, pero que el PP llevaba en su programa este decreto y no tienen intención de retirarlo, por lo que parece que el conflicto está servido.

Por su parte, Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y FP calificó como «buena» la propuesta de Educación y consideró que no va a provocar "ninguna distorsión" entre la pública y la concertada y recordó que el informe del Consejo Escolar es «perceptivo y no vinculante»

Por si fuera poco, el tiempo corre en contra tanto de la consejería de Educación como las organizaciones educativas, ya que, en principio, el proceso de escolarización con los nuevos requisitos que contempla la consejería se llevará a cabo en el próximo mes de marzo porque en abril es inviable por los plazos requeridos para estudiar las alegaciones y preparar las memorias.