UGT Aragón rechaza traer contingentes de trabajadores y niega que haya un problema con las vacantes

Llevan un tiempo reclamando las organizaciones empresariales aragonesas que la comunidad debe abrirse a traer contingentes de trabajadores para cerrar una brecha que los empresarios cifran en "25.000 vacantes" en el mercado laboral autonómico. Sin embargo, se han encontrado con la oposición frontal de los sindicatos, como UGT Aragón, que este martes ha rechazado de plano la propuesta de recibir trabajadores extranjeros en bloque y ha asegurado que ese volumen de empleos sin cobertura no se corresponden con la realidad.

"Es cierto que faltan trabajadores en profesiones concretas, pero no es algo generalizado", ha asegurado José Juan Arceiz, el secretario general de UGT Aragón, en la presentación del informe de la central sindical sobre los retos inmediatos del mercado laboral aragonés. "Tenemos un volumen tremendo de personas migrantes con posibilidades de trabajar a los que no se les está dando la formación necesaria para entrar a esas profesiones. Primero tenemos que integrar a los que ya están aquí. Si recuerdan la época dura de la pandemia, en el verano del año 2020, las empresas se quejaban de que no iban a tener personal para recoger la fruta porque se habían cerrado las fronteras. No se quedó un melocotón sin coger con trabajadores que ya estaban aquí", ha señalado el líder sindical. Por eso ha aducido que la tasa de paro entre extranjeros duplica la cifra nacional.

No ha sido lo único en lo que Arceiz ha llevado la contraria a las organizaciones empresariales. Aludiendo a las estadísticas del INE, ha señalado que la tasa de vacantes en el último trimestre de 2023 era del 0,63%, lo que equivale a "que existen dificultades para cubrir un empleo de cada cien que se generan". La afirmación contradice esas 25.000 supuestas vacantes de las que hablan las organizaciones empresariales como CEOE Aragón. "Me gustaría saber de dónde son esas fuentes, si son de elaboración propia o si son especulaciones. Estoy convencido de que si hoy aparecieran 25.000 personas con esas cualificaciones que piden no habría empleo para todas", ha criticado José Juan Arceiz.

La salida silenciosa de los jubilados

La formación a personas extranjeras para reequilibrar el mercado laboral es una de las conclusiones del informe presentado este martes, donde el líder de UGT Aragón ha llamado a, entre otras cosas, trabajar de inmediato por una planificación para el relevo generacional. Arceiz ha explicado que el envejecimiento de la población está llevando a una salida "numerosa, discreta y silenciosa" vía jubilaciones desde el inicio de la pandemia que se cifra en 11.500 trabajadores al año en Aragón.

La cuestión es que "lo que está saliendo del mercado por arriba no está entrando por abajo", ha criticado Arceiz, con un claro llamamiento a fomentar el contrato relevo "para incentivar los puestos de trabajo de los jóvenes en las mismas condiciones laborales". Ni la incorporación de la mujer al mercado laboral (que ya supone un 47,76% de la población activa) ni la entrada de migrantes logra suturar esa herida de los mayores que dejan de trabajar, pese a que la afiliación a la Seguridad Social marca récord histórico en Aragón.

La otra clave fudamental del mercado laboral a futuros está en la formación. "Debemos coordinar la educación y orientar la formación hacia las profesiones del futuro a una edad temprana y debemos hacerlo ya", ha dicho Arceiz, poniendo el acento sobre el la necesidad de fomentar la FP Dual para facilitar la movilidad de los trabajadores entre dos áreas. Además, desde UGT Aragón reclaman mayor flexibilidad en los requisitos en los cursos de formación en zonas rurales, puesto que es complicado agutinar a 15 o 20 trabajadores en zonas poco pobladas, así como apostar por el reconocimiento de competencias profesionales a a quellas personas carentes de titulación.

"Estamos a tiempo de corregirlo, de orientar a los jóvenes para que tengan futuro en su tierra. Solo una de cada 100 vacantes se quedan sin cubrir y tenemos muchas formas de cubrir esas necesidades, como los cursos de formación con compromisos de contratación", ha dicho Arceiz.