Miembros del PSOE Zaragoza también piden iniciar el relevo

Hay runrún en el PSOE aragonés sobre el relevo del liderazgo de Javier Lambán. Después del órdago de los socialistas del Alto Aragón, que en su Ejecutiva reclamaron iniciar el debate del relevo de su secretario general, y del rechazo rotundo de las federaciones de Zaragoza y Teruel a este planteamiento casi de forma inmediata, hay voces del partido que confirman que las posiciones en unas y otras organizaciones "no son monolíticas".

Esto es, que entre la militancia y las agrupaciones locales hay sensibilidades para todos los gustos: quienes defienden que Lambán debe agotar su mandato, quienes creen que no celebrar el congreso hasta 2025 es "perder el tiempo" y quienes no se ubican ni en un extremo ni otro, pero tienen "muchas dudas" sobre quién debe asumir el bastón de mando en la nueva etapa del partido.

Quienes cierran filas con el actual secretario general y los posicionamientos de Juan Antonio Sánchez Quero, secretario general en Zaragoza, y Mayte Pérez, secretaria general en Teruel, no tienen reparos en hablar con nombres y apellidos. Pero los que desde Zaragoza coinciden con la federación altoaragonesa prefieren mantener su anonimato. De hecho, ninguna agrupación local se ha expresado oficialmente en contra del comunicado emitido por la dirección zaragozana este martes, llamando a respetar los plazos y al secretario general, y criticando "injerencias externas" por la posición de los socialistas del Alto Aragón.

Y sin embargo, son varios los miembros del PSOE zaragozano que confiesan a este diario que "lo que dice Sánchez Quero no es lo que piensa toda la provincia". y piden iniciar el relevo.

"Esto no supone faltar al respeto a Lambán, pero es él quien ha dicho que se va. Y necesitamos preparar al partido con un liderazgo fuerte para llegar a 2027 y ganarle las elecciones a Azcón", dicen varios socialistas consultados que han tenido cargos en distintas etapas del partido.

"Perder un año hasta que se celebre el Congreso en 2025 no tiene sentido. La ciudadanía tiene que saber cuál es nuestro proyecto y quién lo lidera. Lo que debería llamar la atención no es la propuesta de Huesca, sino que quien ha dicho ya que se irá no deje que prospere un nuevo proyecto", comentó una concejala de un ayuntamiento zaragozano.

Un miembro de una de las agrupaciones locales de la capital llamó a hacer "un sondeo entre la militancia" y alertó de que "la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza y en las Cortes está adormecida". "La posición en Zaragoza no es monolítica y de acuerdo con Quero", insistió.

Otras voces de la provincia, y miembros de la Ejecutiva de Zaragoza, se mostraron por el contrario totalmente de acuerdo con su secretario general. Es el caso de los alcaldes de Borja y de Cariñena, Eduardo Arilla y Sergio Ortiz, que no tuvieron reparos en aparecer con nombre y apellidos.

"No tengo ninguna prisa en que se vaya Javier Lambán. Las elecciones de 2027 no van de medio año; son una carrera de fondo y hay que respetar los mandatos y seguir el orden, empezando por el congreso federal", defendió Ortiz. "Estoy completamente de acuerdo con el comunicado emitido por mi Ejecutiva", recalcó Arilla.

Otros alcaldes de la provincia de Huesca sí que llaman a iniciar el relevo. "Necesitamos reorganizar el partido. Nos lo pide la militancia y la gente en la calle", dijeron, en línea de lo ya expresado por la Ejecutiva altoaragonesa.

Algunas voces socialistas recordaron ayer que no es la primera vez que un secretario general del PSOE aragonés anuncia que no continuará sin que se abra el relevo de forma "inmediata".

Ocurrió con Marcelino Iglesias, que anunció que dejaría el liderazgo del partido años antes de que se celebrara el congreso, y después de ganar sus últimas elecciones. En lo que muchos coinciden es en las "dudas" sobre quién debe asumir el mando. La ministra Pilar Alegría, a quienes muchos miran desde Aragón, declinó ayer hacer declaraciones sobre el relevo del liderazgo del partido en la comunidad.