Pérez Forniés insiste en lograr un "consenso" con el decreto de escolarización

La problemática por el nuevo decreto de escolarización y, sobre todo, por la implantación de la zona única, lleva camino de enquistarse porque las posiciones siguen enfrentadas. A la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, se le ha preguntado esta mañana en las Cortes (por parte de Isabel Lasobras, de CHA) si seguía apostando por el consenso tal y como había hablado en muchas ocasiones. La consejera contestó que “quiere llegar al consenso” y animó a buscar en el diccionario su significado, como “contrario a la imposición, a los bloques, a la ruptura y a los muros”.

Mientras tanto, varias organizaciones que forman parte del Consejo Escolar de Aragón, máximo órgano de participación, han iniciado una recogida de firmas online en la plataforma change.org que mandarán después a la consejera exigiéndola retirada del decreto. Esta tarde, a las 18.30 horas llevaban 321 adhesiones.

Por eso será complicado lograrlo. El Consejo Escolar no dio el visto bueno al informe, pero tal y como recordó Pérez Forniés, “en el consejo no se vota, los consejeros presentan enmiendas al texto y se vota si se incluyen o no en el dictamen”.

El borrador ha recibido en torno a 680 alegaciones de 68 colectivos diferentes, aseguró la consejera. Todas se están analizando, también las del Consejo Escolar, que fueron 50 por la permanente y quedaron 38 y que también se están estudiando porque “el departamento debe ser conocedor de todos los elementos trascendentales”.

Lasobras le ha recordado las palabras de Jorge Azcón en primer día de curso, cuando repitió como un mantra las tres palabras que iban a marcar su política educativa, la “excelencia, la equidad y la libertad de elección”. Ahí se enmarca esa zona de escolarización única que, según una gran mayoría de la comunidad educativa, impide una planificación equilibrada y contribuye al desarraigo social de los barrios. También rememoró las ocasiones que la consejera ha hablado de consenso, aunque le ha preguntado si “ese consenso solo es con el programa del PP” y le ha vuelto a insistir en que escuche al Consejo Escolar, los sindicatos y las familias y elimine el decreto.

La consejera ha señalado que las alegaciones recibidas eran en ocasiones no relacionadas con la escolarización, sino que eran particulares; y ha puesto como ejemplo que se pedía no realizar las jornadas de puertas abiertas de los colegios para darlos a conocer, “algo con lo que no puedo estar de acuerdo”.