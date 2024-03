Air Horizont, la aerolínea aragonesa que mueve a estrellas del rock, casas reales y a los equipos de la Premier

Seis aviones, 1.600 vuelos en el último año y ser el proveedor de servicios aéreos de equipos de fútbol, casas reales europeas y a las estrellas del rock son la carta de presentación de Air Horizont, la aerolínea aragonesa que cumplirá su décimo aniversario este 2024. La compañía, que nació de la mano de los pilotos Manuel Salhi Romero y Juan Luis Díez Maluenda, logró sobrevivir en el complejo mundo de la aviación especializándose en los vuelos chárter, pero con la pandemia dieron un nuevo golpe de timón abriendo una rama de negocio dedicada a los vuelos de élite para compañías privadas.

En sus inicios, Air Horizont nació como una subsidiaria de Corporación Aragonesa de Aeronáutica (que tiene su sede en Malta por motivos operativos) con el objetivo de establecer líneas regulares desde el aeropuerto de Zaragoza. Se dieron cuenta rápidamente de que ahí no estaba la rentabilidad, y viraron el proyecto hacia un nicho más específico: los vuelos chárter.

«En 2016 abrimos la base del aeropuerto de Milán y nos ha funcionado muy bien año tras año. Estamos muy asentados en Italia con fuertes vínculos con los turoperadores», apunta Juan Luis Díez, director general de la compañía. Lo cierto es que costó despegar, pero tras varios cambio de accionariado, la compañía encontró en 2017 cierta estabilidad con la compra de la mayor parte de la compañía por parte de una sociedad irlandesa especializada en inversiones aeronáuticas.

El mazazo del covid y la supervivencia

«Conseguimos estabilidad, incrementamos el mercado y planificamos ampliar la flotas. Pero llegó el covid y todo se fue un poco al garete. Nos plantamos en 2020 cuando íbamos a comprar un sexto avión y tuvimos que paralizar la compra», explica Díez. El frenazo de los ingresos obligó a una reestructuración del personal al no renovar los contratos temporales y a un ajuste de salarios con el que destaca «el esfuerzo extraordinario que toda la empresa hizo durante 10 meses». Las restricciones fronterizas obligaban a reinventarse y la dirección de Air Horizont optó por abrir una nueva vía de negocio: los vuelos de gama alta para expediciones privadas. Dice Juan Luis Díez que entre sus clientes se encuentran casas reales, orquestas que realizan giras internacionales algunos equipos o equipos de fútbol de la Premier League, la Serie A o el que es uno de sus mayores orgullos: el Casademont Zaragoza, del que son patrocinadores.

La compañía aragonesa cuenta hoy con seis aeronaves en propiedad, todas ellas del modelo Boeing 737-400. Cuatro de estos aviones son los que están basados en Italia y España para los vuelos chárter y tienen 168 asientos, mientras que los otros dos aeroplanos son los que operan con la línea de full business.

Uno de los Boeing 737-400 con los que opera Air Horizont durante un despegue. / SERVICIO ESPECIAL

La compañía remontó el vuelo y en 2023 registró 4.200 horas de vuelo, correspondientes a unos 1.600 vuelos en los que transportan a 208.000 pasajeros. Facturaron en torno a 45 millones de euros con una plantilla permanente de 100 personas que en temporada alta roza los 200.

«La planificación de este año contempla aumentar las cifras. Durante la temporada baja hemos sacado algunas rutas que están funcionando bien, ya que de cara a las rutas regulares Zaragoza está muy limitado», explica Díez, justificando así el buen funcionamiento de los chárter. Por el momento, Air Horizont gestiona vuelos por su cuenta a ciudades como Múnich , Berlín, Oporto, Roma, Cerdeña, Granada y Vigo. Además, a través de turoperadores operan con Egipto, Praga o Estambul, «los más típicos destinos», dado el buen precio que ofrecen al ser los únicos aviones disponibles basados en el norte de España especializados en chárter.

Sin embargo, ahora que la compañía alcanza los altos vuelos, nadie olvida los difíciles tiempos que atravesaron en un mundo hostil y ultracompetitivo como lo es la aviación. "Es un negocio muy complejo y las autoridades exigen cumplir con muchos requisitos legislativos. Por esa razón nos establecimos en Malta, dado que nos permitían empezar a operar antes que en España. Hay muchas barreras de entrada y hace falta tener mucho know how para pelear con competencia que son grandes empresas. Y además... el 80% de lo que le puede pasar a un aerolínea no depende de ella, como el precio del combustible, las inclemencias del tiempo o los conflictos geopolíticos", apunta Díez.