Lambán tacha de "irresponsable" al PSOE de Huesca y llama a la “paciencia” con el relevo interno

El secretario general del PSOE en Aragón y expresidente de la comunidad, Javier Lambán, ha reaparecido este domingo en un acto en defensa de la memoria democrática, celebrado en Alcañiz. El líder de los socialistas en la comunidad ha aprovechado la ocasión para tildar de “irresponsable” a la federación del PSOE en Huesca, por querer “acelerar” el proceso de renovación del partido.

“Los socialistas de Huesca siempre me han manifestado su afecto y su apoyo y siempre me he sentido como en casa”, ha asegurado Lambán, que ha lamentado que la dirección oscense del partido “lleva varios años intentando sustituirme”, además de “mantener siempre la tensión” en lo que respecta a los relevos internos. “Me parece una irresponsabilidad que los compañeros de Huesca hayan querido acelerar una situación que va a ocurrir con normalidad en los próximos meses”, ha aseverado el secretario general de los socialistas, que ha pedido “responsabilidad” a las direcciones y a los afiliados.

"Todo llega en esta vida"

“Les pido paciencia, porque ya he anunciado que no voy a seguir y no hay que precipitar las cosas”, ha continuado Lambán, que ha ironizado sobre el futuro afirmando que “todo llega en esta vida”. Para el líder de los socialistas en la comunidad, “el ímpetu” del PSOE oscense llega en un momento “en el que el PSOE vive una situación dificilísima” en todos los niveles, por los malos resultados en las elecciones gallegas y por la sombra del 'caso Koldo': “Las elecciones han sido un varapalo y nos muestran el declive electoral en el que estamos inmersos, y el caso Koldo acrecenta el momento de angustia y crisis que vive el socialismo español”.

Lambán ha manifestado que “el partido no está desgobernado” y ha asegurado que como secretario general está “en permanente contacto” con los miembros del partido y con los socialistas inmersos en las instituciones. “Estamos haciendo una magnífica labor de oposición liderada por Mayte Pérez”, ha refrendado el líder de los socialistas, que ha insistido en que “no hay ninguna prisa para precipitar acontecimientos”.

"Reflexión"

En un análisis más global de la situación, Lambán ha pedido “reflexión” a sus compañeros de filas y ha insistido en que “nadie se debe dejar mediatizar por Madrid”. “El futuro lo deben decidir los compañeros de cara a ganar las elecciones de 2027”, ha asegurado el expresidente aragonés.

¿Quién liderará entonces el partido? El secretario general no ha querido dar nombres, pero sí ha defendido que el PSOE “tiene el mejor equipo político de la comunidad y hay hombres y mujeres con mucha valía para sucederme en la secretaría general”. “Sobre todo los que están aquí”, ha matizado Lambán, dejando lejos de la ecuación a aquellos socialistas alejados de la política autonómica, en clara referencia a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, la zaragozana Pilar Alegría: “Los que están fuera ya decidieron en su momento irse fuera y que tengan mucha suerte fuera”.