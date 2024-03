El aeropuerto de Zaragoza y sus nuevas rutas: así se prepara su "despegue" para 2025

El Gobierno de Aragón se ha puesto a trabajar en el relanzamiento del aeropuerto de Zaragoza y se ha marcado la implntación de nuevas rutas y una o dos bases de operaciones permanentes de compañías como Ryanair o Volotea antes de 2027. Como ya adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, este es un "objetivo de legislatura" y hace dos meses que comenzaron ya los primeros contactos en serio por mostrar esa voluntad y esa hoja de ruta.

Desde el Ejecutivo autonómico, que es el que fundamentalmente soporta el peso económico de los contratos de publicidad que se firman con las aerolíneas, esos que siempre se han utilizado para atraer nuevas compañías y nuevas rutas y frecuencias, tienen claro cuál es el horizonte de ese "despegue" en la pista de Garrapinillos: el "verano de 2025".

"Nada más tomar posesión en septiembre tanto la dirección general de Transportes como la de Turismo comenzamos a mantener reuniones con los responsables de Proyectos Estratégicos y Acción exterior y Zaragoza Turismo del ayuntamiento de Zaragoza, con la dirección del aeropuerto de Zaragoza, con los responsables de Aena de Madrid y con las compañías aéreas que operan en el aeropuerto y con otras que están interesadas en hacerlo", expone a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el director general de Transportes del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Ania.

"Como resultado de esas reuniones se ha constituido un Grupo de Trabajo para mantener una voz común con el sector y preparar una presentación completa del potencial del aeropuerto, de la ciudad y de la región como destino y origen de nuevos vuelos", añade Anía, al tiempo que confirma esos contactos de los últimos dos meses y asegura que "la recepción por parte de las compañías está siendo excelente y están analizando nuevas rutas porque el potencial de desarrollo es muy interesante para ellas".

El problema de la falta de aviones

Entonces, ¿qué debe pasar para empezar a ver resultados y cuándo llegarán? Según el director general de Transportes, "el principal problema que tienen las compañías para poder implantar nuevas frecuencias o nuevos destinos es la falta de aviones ya que los tres principales fabricantes, Airbus, Boeing y Embraer tienen problemas de suministro de componentes esenciales". "Los fabricantes están teniendo problemas para entregar nuevos aviones y sin aviones no se pueden incrementar los vuelos. Además las campañas de vuelos se deben programar con muchos meses de antelación y por eso es muy complicado incrementar en el corto plazo", explica Anía a este diario.

Así que el horizonte debe ser obligatoriamente el año próximo y, en ese sentido, el director general de Transportes considera que "las perspectivas son muy favorables a medio y largo plazo". "Nuevos aviones se irán entregando en 2025 lo que permitirá un incremento sustancial de los vuelos en la campaña de verano, aunque se abrirán nuevas rutas antes, conforme vayan recibiendo aparatos", afirman desde el Ejecutivo. No obstante, se esperan algunos brotes verdes antes de esa fecha: "A partir de abril se van a incrementar algunas frecuencias de rutas existentes y a principios de 2025 se abrirán nuevos destinos", promete el director general.

¿Y cuáles serán esos destinos? "Todavía no conocemos cuáles serán los destinos implicados y serán las compañías los que los anuncien", afirma Anía, quien también añade que también están "trabajando para incorporar nuevas rutas de cargueros intercontinentales con compañías aéreas dedicadas a transporte de mercancías". Y es que remontar las cifras de carga en el aeropuerto de Zaragoza es otro de los objetivos prioritarios para este 2024, que ha comenzado con un incremento en las cifras de toneladas transportadas con respecto al año anterior.

No obstante, respecto a los viajeros, Anía insiste en que "las compañías no quieren hablar de destinos hasta que no tienen todo cerrado, como los 'slots' (franjas de aterrizaje y despegue reservadas en los aeropuertos internacionales, que en según qué destinos están muy copadas ya), permisos, servicios...". "Cuando sea el momento serán públicos para abrir la compra de billetes", remarca el director general.

"El grupo de trabajo presentará un informe personalizado a cada compañía, indicando los destinos más adecuados para cada una de ellas teniendo en cuenta sus bases de operaciones y su implantación actual con datos de demanda potencial en el Valle del Ebro. Con ello se podrán definir las rutas de la campaña de verano de 2025", concluye.

Aunque es pronto para adelantar qué destinos figurarán en ese informe, de algunas rutas sí se conoce el interés que hay desde Zaragoza y Aragón aunque públicamente no se quiera dar demasiada visibilidad. Más que nada porque están en el radar de la Administración como objetivos a pelear, tales como la conexión con Roma (que es la que más potencial mercado tendría en la comunidad), o las alemanas de Berlín y Frankfurt.

Ámsterdam también estaba en ese abanico de posibilidades, las rutas con Marruecos (ahora está Marrakech y este mes se incorpora Fez) tienen tirón y se plantean otras ciudades como Casablanca o Tánger, de un perfil más turístico. Y, a nivel nacional, las preferencias pasan por Sevilla, Málaga y, sobre todo, recuperar el vuelo perdido hace dos años con Ibiza, en Baleares.