El Gobierno de Aragón no descarta rebajar aún más el impuesto a las renovables

El Gobierno de Aragón no descarta rebajar de nuevo el canon del impuesto a las renovables. Así lo ha señalado este viernes el consejero de Hacienda y Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, confirmando que en el Ejecutivo se sigue estudiando la fórmula definitiva de un tributo que ya dio el primer paso en las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El propio Bermúdez de Castro ha quitado peso a las críticas que llegan desde el sector, defendiendo que "la gente del territorio puede pretender que las renovables den ingresos". "Entiendo que es lógico y normal que paguen un impuesto pequeño", ha argumentado el responsable de Hacienda, que ha insistido en que está "a favor" de la llegada de energías verdes.

El impacto de esa supuesta rebaja, si es que finalmente se lleva a cabo, considera que será "menor", ya que se paliará porque "han entrado más plantas y se prevé que en los próximos años se instale el triple de potencia renovable". La posible bajada, además, no será excesiva, según el consejero, porque las previsiones han sido "muy prudentes". "Por mucho que se rebajase el impuesto medioambiental, o hubiera moderación y ajuste, creo que en los próximos años va a recaudar una cuantía importante", ha confirmado Bermúdez de Castro.

Las cifras, para este 2024, dependen de la celeridad del trámite en las Cortes. "El impuesto se cobra a trimestre vencido desde que se produce el daño medioambiental", ha recordado el titular de Hacienda, que ha mostrado su deseo de que el tributo se apruebe en sede parlamentaria en el mes de junio. "Podríamos recaudar cuatro meses", ha señalado. Así, el Ejecutivo giraría tan solo un recibo a las empresas del sector, mientras que las previsiones más optimistas, esas que decían que el tributo podría empezar a funcionar en primavera, estimaban que se podrían pasar hasta dos recibos. Entonces, desde Hacienda se preveía un ingreso de 30 millones de euros para este 2024, que a todas luces se va a ver reducido.

Bermúdez de Castro ha defendido que el impuesto solo llegará "a las empresas que no revierten en el territorio", es decir, aquellas que no dan nada a las zonas en las que se instalan. Algunas, por ejemplo, abaratan o dejan a cero el recibo de la luz de algunas localidades. "Van a pagar el impuesto casi en su totalidad las empresas que ponen el molino y no dejan nada", ha sentenciado.