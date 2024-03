Investigadores de Aragón buscan mejorar la fertilidad de las supervivientes de cáncer infantil

Cuando a una niña de 3, 4 o 7 años se le diagnostica un cáncer, lo que más le preocupa a sus padres es que "se salve"; pero cuando tienen ya 23 o 24 años, en muchas ocasiones esas mujeres se enfrentan a "otro muro", que es el de la infertilidad; siendo que en muchos casos se refieren a épocas muy pasadas en el que las chicas tienen el "recuerdo de que algo ocurrió pero nada más". Así lo ha explicado esta mañana Iñaki Ochoa que, junto a Clara Malo, lideran un proyecto con el que se quiere mejorar la técnica de preservación del tejido ovárico para que en un futuro, esas chicas que han superado un cáncer infantil tengan menos problemas para ser madres.

Alrededor del 30% de las pequeñas que lo superan tienen dificultades para quedarse embarazadas debido a los agresivos tratamientos que reciben para curarse, especialmente la quimioterapia y la radioterapia. Por eso, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) acaba de iniciar un proyecto para mejorar la preservación del tejido ovárico de las niñas con cáncer, dentro del programa Impulso con Aspanoa. El objetivo es que las pequeñas se curen pero también "mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias en un futuro".

Entre 30 y 40 menores se diagnostican al año de cáncer, aunque desde Aspanoa no diferencian edades o sexo, por lo que la mitad serían niñas. De este programa se beneficiarían solo las que todavía no tienen su primera regla (sobre los 9 a 12 años), ya que una vez que tienen la menstruación ya se pueden congelar óvulos, que es un modelo "más asequible", aseguró. La técnica que ahora se propone es la "única alternativa en el caso de que no se haya tenido una primera regla". Hasta ahora, las pacientes se derivaban a Valencia, que puso en marcha esta técnica desde hace un par de años. Además, explicaron que esta técnica es "relativamente joven" y de hecho, en 2015 se consiguió a nivel mundial que una mujer se quedara embarazada.

La preservación del tejido ovárico todavía se realiza en pocos hospitales de España porque aún queda mucho por estudiar, ya que se trata de una técnica pionera. El tejido que se extrae actualmente se congela para después, llegado el momento, trasplantárselo. Pero en este proceso se pierden el 50% de los folículos o unidades reproductivas, ya que se hace "de forma artesanal". Malo y Ochoa quieren mejorar estas malas cifras a través de este proyecto que consiste en estudiar los actuales procesos de congelación y desarrollar el prototipo de un instrumento comercial que permita automatizar el proceso. Actualmente, la técnica es manual, pero el objetivo es que haya una mínima manipulación para "así favorecer su conservación".

Los investigadores han hecho ya los primeros ensayos con ovejas, cuyo tejido ovárico es muy parecido al humano; y en este proyecto lo harán con tejido desechado de pacientes adultas para poder optimizar la técnica antes de hacer los últimos ensayos con tejido pediátrico. Por eso, señalan que hará falta dos o tres años para ver el éxito de este proyecto.