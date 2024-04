El alcalde de Alcañiz: "¿Y por qué no la Fórmula 1 en Motorland?"

Una de las personas más felices sobre la Tierra era Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz y vicepresidente de Motorland. El aragonés, «un enamorado de su tierra», se mostró exultante al conocer la buena nueva de que el circuito alcañizano acogerá durante los próximos tres años el Mundial de Motociclismo. «Es la mejor noticia que podía darnos a Alcañiz, al Bajo Aragón, y a Aragón en general. No puedo estar más contento. No quepo en mi cuerpo», afirmó un alcalde que, eufórico y al hilo de las últimas informaciones, se mostró abierto a dar un paso más y soñar a lo grande.

«Es una muy buena oportunidad para que Liberty Media (la empresa estadounidense y propietaria de la Fórmula 1 que ha comprado parte del accionariado de Dorna Sports) venga a Motorland y conozcan el mejor circuito del mundo», exclamó Estevan. Medio en broma medio en serio, el alcalde de Alcañiz incidió en ese mensaje. «Sería increíble algo así. ¿Por qué no? Yo ahí lo dejo...», añadió.

Bajando un poco los pies a la tierra, Estevan, a pesar de esa compraventa entre los dos gigantes empresariales, aseguró no haber estado preocupado por un posible giro de los acontecimientos que dejaran a Alcañiz fuera de los planes de los americanos. «Estos acuerdos llevan mucho tiempo y creo que una cosa no tenía nada que ver con la otra. No ha sido ningún detonante para acelerar las negociaciones. Carmelo Ezpeleta sigue al frente de Dorna y eso nos ha dado mucha tranquilidad», explicó confiado Estevan.

El alcalde de Alcañiz quiso poner en valor la «necesaria actuación» del Gobierno de Aragón para conseguir que MotoGP vaya a acudir ininterrumpidamente a Motorland hasta el año 2026. «Es de justicia agradecer el esfuerzo y el impulso que nos han dado. Desde que llegaron al poder nos han dado todo el apoyo que necesitábamos. Con el anterior Gobierno no las teníamos todas con nosotros», subrayó el popular, añadiendo que «han demostrado su compromiso con el territorio».

Inversiones

Una de las claves más significativas del acuerdo alcanzado entre Motorland, el Gobierno de Aragón y Dorna Sports, a juicio del alcalde de Alcañiz, es precisamente la concatenación de Grandes Premios y el fin de la alternancia que sufría el trazado alcañizano en el calendario de la prueba automovilística. «Las estrategias comerciales y empresariales pueden ser radicalmente distintas y mucho más valientes», comentó Estevan, subrayando la importancia para todo tipo de negocios del Bajo Aragón, ya sean de hostelería, que ofrezcan alojamientos o de cualquiera del sector servicios. «Esa estabilidad y esa continuidad te da la oportunidad de invertir más sobre seguro».

Por último, el alcalde de Alcañiz quiso despejar las dudas sobre el apoyo de los vecinos de la localidad bajoaragonesa a la celebración de las carreras en Motorland. «Es muy difícil encontrar a alguien aquí que ponga un pero al Mundial. Saben perfectamente lo importante a nivel económico que es para la región y todo lo que genera a su alrededor. Además, Alcañiz es una tierra de motor y gasolina», resaltó contundente Estevan.

Suscríbete para seguir leyendo