Los trabajadores de la Reforma y protección de menores de Aragón claman por un convenio justo

Son alrededor de 600 trabajadores cuya labor es “atender a los menores en situación de vulnerabilidad y exclusión social en Aragón”, tanto los que permanecen en pisos residenciales tutelados como en recursos con carácter restringido como el reformatorio. Este martes se concentran a las 11.00 horas, en la plaza del Pilar, a las puertas de la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para exigir un convenio autonómico digno. El objetivo es entregarle a su director, Ángel Val, un escrito con sus peticiones y las firmas recogidas hasta la fecha.

La concentración está convocada por la Plataforma Aragón Reforma y Protección, que forman los sindicatos CGT, CCOO y UGT. El objetivo, aseguran, es “conseguir que se dignifique” el trabajo que desarrollan dentro de estos recursos. La situación es “precaria” porque son trabajadores cualificados que “no cobramos el salario acorde a nuestra titulación”; además, son “esenciales”, ya que trabajan los 365 días del año en un trabajo que “conlleva situaciones de riesgo”.

Su petición primera es sentarse a negociar con las patronales (entidades que gestionan los servicios, porque la mayoría están externalizados) y la Administración pública. El objetivo de todas las entidades es que “el menor tenga una atención integral y servicios de calidad” porque se busca su protección; y para ello también es necesario que los trabajadores tengan estabilidad y buenas condiciones laborales. Sin embargo, aseguran que, de momento, “no se quieren sentar a negociar”. El salario es el mínimo interprofesional y en cuanto a horas de trabajo, ahora son más de 1.700 y el objetivo es bajar a 1.648, aproximadamente. Los “festivos no se contabilizan, aunque se trabajan” y las pagas “se prorratean para que los salarios sean más dignos”.

Los perfiles de los trabajadores son diversos, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, integradores, etc... En el último informe del Justicia de Aragón aparecen como “personal esencial” y se pide “proteger al educador”, ya que su objetivo es mejorar las condiciones de los menores, algo que no se puede dar porque si el educador no se mantiene en el puesto de trabajo porque se va a otro lugar. “El menor sufre abandono”, aseguran desde la plataforma. Y es que “hay mucha fuga de profesionales y hay que evitarla” para evitar esa sensación de abandono, ya que la confianza es necesaria. Los chavales provienen de “ambientes conflictivos, existe la retirada familiar, abandonos y sentirse protegidos es esencial”.

Por eso es necesario también consolidar plantillas porque “a Aragón vienen a trabajar profesionales de otras comunidades para coger experiencia y luego se van a otras comunidades donde les ofrecen más. El trabajo necesita “habilidades para la resolución y gestión de conflictos y, además, el nivel de estrés es grande y hace falta rodaje, señala.

De momento han hablado con varios partidos políticos y solo IU les ha apoyado de forma incondicional (el PSOE con condiciones) y todavía tienen que hablar con Podemos y Teruel Existe. De momento ya han presentado una PNL que darán a conocer próximamente en Las Cortes.

