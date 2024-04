Descubre cuál es el único extintor del mercado homologado y ensayado de acuerdo al protocolo europeo para apagar incendios de baterías

Hoy en día nos movemos en un mundo en el que las baterías están cada vez más implantadas en nuestra vida diaria. Vehículos y patinetes eléctricos, teléfonos móviles, ordenadores, drones e incluso algunos juguetes están alimentados por baterías de litio, que además de ser energéticamente muy densas, ofrecen una vida útil muy larga a nuestros dispositivos.

Es habitual saber todas las ventajas que nos ofrecen estas baterías, como por ejemplo la reducción de la emisión de gases nocivos a la capa de ozono y por lo tanto una menor contaminación. Sin embargo, muy poca gente conoce el peligro que puede suponer una batería con estas características si se incendia o explota.

Los fuegos provocados por baterías de litio son más habituales de lo que parece. Se producen cuando hay un cortocircuito interno o externo en la batería lo que provoca una reacción en las celdas de estas y, por lo tanto, un aumento de la temperatura y una reacción química difícil de controlar. Lo más peligroso de esto y, además, algo que poca gente sabe, es que no todos los extintores sirven para apagar los incendios provocados por baterías de litio. Se necesita un agente extintor especial, el F 500, comercializado en Aragón exclusivamente por la empresa FIREX.

Firex es hoy la empresa líder en Aragón en la instalación y el mantenimiento de sistemas de prevención y extinción de incendios.

Firex, empresa líder en apagar fuegos

Constituida en 1985, Firex lleva más de 35 años en Aragón ofreciendo la instalación y el mantenimiento de sistemas de prevención, extinción de incendios y seguridad (video vigilancia e intrusión), concienciando sobre la importancia de estos equipos para salvaguardar vidas y bienes.

Con capital humano y económico netamente aragonés, Firex es hoy la empresa líder de su sector gracias a su equipo de trabajo altamente cualificado, con especialistas en cada departamento y con oficina técnica propia formada por expertos ingenieros en incendios que desarrollan proyectos desde su fase inicial hasta su ejecución definitiva.

Firex invierte en I+D para dar el mejor servicio posible a sus clientes. Desde las oficinas centrales, gracias a su panel de control, supervisan en tiempo real todos los trabajos que se llevan a cabo en cada momento y tienen acceso a toda la documentación generada por los técnicos: informes, incidencias, estados de sistemas, disconformidades, comentarios y recomendaciones. A su vez, los clientes, también tienen acceso a toda esta información utilizando su usuario y contraseña.

Como empresa puntera en su sector, avanzan y se involucran al ritmo que marca la sociedad actual, acompañando siempre a los clientes, tanto particulares como empresas o comunidades de vecinos, en las problemáticas que les puedan surgir en su día a día, buscando soluciones.

En estos momentos están muy involucrados en el fuego de baterías de Ion Litio, sobre todo en poder dar soluciones a la dificultad que supone la extinción de este tipo de fuego.

Infórmate y sigue los pasos para estar preparado ante un fuego provocado por baterías de Ion-Litio.

Baterias Ion Litio, más presentes que nunca

Estas baterías están plenamente incorporadas a nuestra vida cotidiana desde su invención en el siglo XIX y su comercialización masiva en el X. Las baterías de Ion Litio hoy en día se encuentran en nuestro entorno más habitual, ya sea en productos electrónicos (móviles, tablets, portátiles o smartwatch), vehículos eléctricos, grandes sistemas de almacenamiento de energía, SAI’s, drones o productos sanitarios (marcapasos, audífonos, herramientas quirúrgicas, desfibriladores, etc).

Las baterías poseen una capacidad de carga determinada por la naturaleza de su composición y que se mide en amperios-hora. Cuanto mayor sea su capacidad de carga, más corriente podrá almacenar en su interior. Es importante conocer que estas baterías tienen un gran riesgo de incendio debido al fenómeno conocido como runaway térmico, esto ocurre cuando el calor se acumula en la batería más rápido de lo que puede disiparse, lo que hace que la batería libere gases o incluso explote.

Un extintor a prueba de baterías

Hasta este septiembre no existía ningún producto homologado que se pudiera ofrecer en Aragón. Ahora, la empresa Firex comercializa F500 Encapsulator Agent (EA), un producto nuevo, pero sobre todo eficaz a la hora de hacer frente a estos atípicos incendios. Desde Firex, estuvieron viendo y estudiando una prueba de este extintor con los fabricantes y los bomberos y, dado su eficaz funcionamiento, quedaron más que satisfechos con el resultado.

El F-500 no es tóxico, no es corrosivo y es cien por cien biodegradable. La extinción de las llamas por sí sola en este caso, no es suficiente, aquí el enfriamiento es la clave para el control y la extinción del fuego.

En las baterías de Ion Litio es fundamental controlar que el fuego de una celda no se extienda a las demás celdas y refrigerar por debajo de las temperaturas de ignición de los gases desprendidos para evitar el desarrollo del fuego. El enfriamiento es esencial para reducir las altas temperaturas que se produce y, detiene la propagación del desbordamiento térmico desde el módulo inflamado a otros módulos.

El F500 permite al aditivo esparcirse más rápidamente y penetrar mucho mejor en la superficie del combustible y además reduce la tensión superficial, proporcionando gotas más pequeñas, lo que implica un aumento de la superficie de enfriamiento mucho mayor que si se tratase solo de agua, permitiendo además un mayor contacto.

El F500 apaga el fuego y encapsula los gases que se emiten

Actualmente se presenta en formato de extintor de 3, 6, 9 y 25 litros y ahora también como un sistema de detección y extinción para fuegos de coche eléctrico. Este sistema surge ante la evidente necesidad de buscar una solución a la problemática de los fuegos sobre todo en vehículos eléctricos en su momento de más riesgo, el proceso de recarga.

Hasta ahora no se había buscado ninguna solución técnica, sobre todo por la falta de un producto que ofreciese ciertas garantías de éxito. Pero ahora Firex ha conseguido dar a sus clientes la solución. Podemos sentirnos más seguros sabiendo que hay una fórmula para controlar todos los fuegos que se nos presenten.