‘Los agitados años diez’, una Zaragoza "perdida" en fotos

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y eso es, precisamente, lo que han «aprendido» los autores de Los agitados años diez, José María Ballestín y Antonio Tauset. El nuevo tomo de la colección Gran Archivo de Zaragoza es un encuentro visual y «arqueológico» de la que, por aquel entonces, era la capital de Aragón.

Una ciudad que «en muchas cosas no se reconoce porque hay monumentos y edificios que ya no están y de los que ya no hay ni consciencia de que existían», ha asegurado este jueves Ballestín en la presentación del libro, que ha tenido lugar en la Biblioteca de Aragón. En el acto también ha estado presente el director del PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, que ha definido la obra como «una autentica joya».

Tauset ha incidido en la riqueza de las más de 200 fotos que aparecen en el libro. Ha asegurado que la memoria «es algo muy voluble» y ha dicho que, en la mayoría de ocasiones, modificamos los recuerdos «bajo la influencia de nuestros deseos». Algo que la fotografía «sí muestra tal y como es», ha asegurado el autor.

Este tomo –el número nueve de la colección– se divide en tres grandes capítulos: por zonas geográficas, «donde se muestra, por ejemplo, como se ensanchó el paseo Sagasta»; los del sector de la industria y transportes, «que enseñan los lugares que se convirtieron en barrios»; y la sociedad, «donde el lector puede conocer las diferentes huelgas o crisis que se vivieron en la época».

Diez años de colección

Durante la presentación, los autores han recordado con cariño cuando «en 2014 comenzó todo». Una idea que se hizo realidad cuatro años después «gracias al apoyo que nos brindó el PERIÓDICO DE ARAGÓN». Ahora, tras diez años de trabajo, Ballestín y Tauset han afirmado sentirse «muy orgullosos de todo el trabajo que hemos recopilado en los nueve tomos publicados».

El último, que recorrerá la Zaragoza desde 1900 hasta 1919, «saldrá también durante los próximos meses» y pondrá punto y final al Gran Archivo de Zaragoza. «Aunque no es una despedida por mucho tiempo porque estamos pesando aumentar la colección a los años XIX y XXI», han anunciado los escritores.

Y, ¿Cómo fue la década de 1910? Los autores lo han resumido en «cambios, pandemias mundiales, problemas de abastecimiento y una Gran Guerra». Aunque estas son solo algunas de «las muchas curiosidades que los lectores pueden encontrar entre las páginas de la obra».