Jorge Azcón: "La tecnología está cambiando el mundo y queremos que transforme Aragón"

¿Qué es lo que más valora y lo que queda por mejorar de su arranque en el Pignatelli?

Creo que va a ser un año histórico en atracción de inversiones. Va a ser muy bueno desde el punto de vista de la economía. Las previsiones dicen que Aragón va a ser la segunda comunidad que más crezca en cuestión económica en España. Ya hemos anunciado inversiones importantísimas en estos primeros meses: Microsoft, miles de millones de euros, Inditex, 600 millones de euros , Costa, 500 millones de euros, Saica… Estoy convencido de que antes de que acabe el año habremos superado los 10.000 millones de euros en proyectos de generación de riqueza y creación de empleo. Será la mejor noticia de este año.

¿Mantienen los mismos objetivos tras estos nueve meses de Gobierno?

Creo que nuestros objetivos siguen siendo los mismos, no ha habido cambios sustanciales que tengan que ver con lo que afecta a Aragón. El cambio sustancial tiene origen en la política nacional, con el debate de la igualdad, que nos afecta directamente a los aragoneses. No pensábamos que ese frente se pudiera abrir, que los socios del PSOE iban a querer repartir el dinero de todos con sus reglas. No pensábamos que los condenados por delitos iban a querer que les pidiéramos perdón o que les condonaran la deuda.

¿Alterará la hoja de ruta desde el punto de vista impositivo? Llegó al Gobierno anunciando rebajas de impuestos y dijo que habría más.

No queremos que sea así. Lo que hemos dicho es que las medidas fiscales más importantes que se han tomado tienen que ver con las clases medias y con los que tienen más problemas para llegar a final de mes. La mayor rebaja que se ha hecho es la que tiene que ver con el IRPF y también con Patrimonio y Sucesiones. Tenemos que seguir ese camino, porque hay que ser consciente de que Aragón, comparado con otras comunidades, sigue teniendo una alta fiscalidad. Nos gustaría poder hacer todo el trabajo en un año, pero no es posible, lo haremos a lo largo de la legislatura y la senda de bajar impuestos será una seña de este gobierno.

Nolasco le pidió el segundo tramo del IRPF para este año. ¿Se ven capacitados para hacerlo?

El pacto de Gobierno recoge que hay que seguir bajando impuestos, no solo en el IRPF. Una parte muy importante de las modificaciones fiscales que acometeremos en la segunda parte del año tiene que ver con las medidas fiscales en el territorio. La fiscalidad es una parte muy importante de las políticas y bajar impuestos a personas con dificultades, como las que viven en el Aragón despoblado.

¿Cómo se va a poner en marcha esa actuación en el medio rural?

Estamos trabajando en la ley.

Ha anunciado en las últimas semanas muchas inversiones por parte del Gobierno de Aragón mientras que se baja la fiscalidad y los ingresos por renovables se ven reducido. ¿Se pueden ver afectadas las cuentas?

Aprobar un presupuesto nunca es fácil. Pero es evidente que hemos conseguido aprobar un buen presupuesto que ha incrementado partidas en educación, sanidad o políticas sociales. Y además hemos bajado los impuestos. Estoy convencido de que podremos seguir haciéndolo.

El de renovables no va a llegar en junio, como estaba previsto, por lo que los ingresos no serán los previstos. ¿Cómo va a afectar?

Nos gustaría contar con el mayor número de recursos, pero en este caso de los impuestos, es mejor despacio y con buena letra.

Una de esas inversiones es el Plan Pirineos.

Es una idea que trasciende a la nieve, porque afecta a las cuatro comarcas, tanto las que tienen estaciones como las que no. Es convertir al Pirineo en motor económico, como patrimonio natural excepcional, y también del resto de servicios. Hemos puesto en marcha más de 80 millones de euros y creo que objetivamente es muy importante. Vamos a seguir por ese camino y por desestacionalizar el Pirineo cuidando el medioambiente, aprovechando una oportunidad desaprovechada en los últimos años. Ser conscientes de su valor ambiental nos debe impulsar.

¿Se van a ejecutar proyectos que se plantearon en el pasado que tuvieron contestación social, como Canal Roya?

Vamos a impulsar los que ahora están sobre la mesa. Es verdad que el PSOE dejó un proyecto de unión de estaciones que no inició, aunque se aprobara en Consejo de Gobierno. Esos proyectos todavía no están en la cartera y vamos a centrarnos en los anunciados.

Prevé inversiones por más de 10.000 millones de euros. ¿En qué sectores se notarán?

Se han hecho anuncios importantes en sectores estratégicos de Aragón como la logística, la agroalimentación y el tecnológico. Es previsible que si las ayudas por parte del Ministerio de Industria llegan, la fabrica de baterías se convierta en una realidad. Hablamos de no menos de 3.000 millones de euros, lo que sería una inversión récord. Es posible que otro tipo de inversiones se incrementen en los próximos meses. Pero es mejor ser prudente, creo que van a llegar pero no podemos adelantarnos.

¿La tecnología es la punta de lanza las inversiones?

La tecnología está cambiando el mundo y queremos que transforme Aragón. Para que haya Inteligencia Artificial (IA) tiene que haber datos y los mayores proyectos de inversión en Europa en este momento son proyectos que se acometen en Aragón. Estoy convencido de que no hay otra comunidad autónoma con proyectos tan importantes como los que tenemos. Tenemos un desafío: generar un ecosistema tecnológico alrededor de las grandes inversiones como se hizo alrededor de la General Motors.

La otra parte del reto es que los centros requieren mucha energía y agua. ¿Cómo lo va a acometer?

No tenemos un problema de falta de energía, más bien lo contrario. El 82% de la energía que produce Aragón es de origen renovable, la segunda en producción bruta y la mejor en producción en el ratio watio por territorio. Pero el 50% de la energía producida se exporta y el objetivo es que seamos capaces de utilizarla aquí, que esa energía genere riqueza. Sobre el agua, no nos falta ni nos sobra, pero para eso queremos el agua, para aprovecharla. Aprovecharla en desarrollos tecnológicos es buena idea.

¿Tiene alguna iniciativa legislativa para evitar que la energía se vaya a otras comunidades?

Es una de las cuestiones en las que el Estado tiene unas competencias muy importantes. En los próximos meses vamos a impulsar un plan de desarrollo de energías que no se ha impulsado en los últimos años. Seguir siendo una potencia en energía no es incompatible con tener un plan que ponga orden en los desarrollos de energías renovables. Hay proyectos de energía que empezaron en el pasado y que hoy no se pueden parar porque sería ilegal. Sí que es verdad que hay que intentar que haya determinados espacios que se puedan proteger, que no se han protegido hasta ahora y que un plan de ordenación de las renovables para el 2025 es absolutamente necesario.

Hace poco reclamaba más canales de distribución de energía, ¿qué se necesita?

Fue uno de los debates con la vicepresidenta Ribera. Nosotros podemos asegurarle a una gran inversión que va a tener mucha energía de origen renovable, barata y segura, pero no podemos asegurarle que la subestación en la que tiene que enchufarse tenga la potencia suficiente. Si el Gobierno de España no hace las inversiones suficientes en las redes de distribución de la energía, las empresas no pueden venir.

¿Se trabaja en algún plan para atraer empleos cualificados para determinados sectores?

Mi primera conversación con el rector de la universidad fue para decirle que los objetivos de estos años tienen que ver con el sector de la sanidad y de la tecnología. Ninguna titulación se va a reducir y los esfuerzos los vamos a volcar en las titulaciones relacionadas con la tecnología y el área sanitaria. El objetivo es que se cumpla la carrera de medicina entera en Huesca y al grupo de trabajo creado en Teruel para que se pueda implantar la facultad de Medicina le he pedido que tenga los resultados lo antes posible. También en FP y en organismos del Gobierno de Aragón, como el Inaem o el Instituto Aragonés de Fomento, deben hacer una reflexión global de qué necesita el mercado de trabajo.

¿Habrá pronto algún acuerdo con alguna nueva aerolínea para el Aeropuerto de Zaragoza?

Habrá que esperar. Me consta que se está trabajando en mejorar el numero de conexiones del aeropuerto, estamos trabajando con el ayuntamiento de forma conjunta. Hay cosas que son así, pero algunas compañías que pensaban en venir cuando ven los atascos que se forman en el Pirineo desisten de su objetivo. Algo tan importante como las obras entre Lanave y Sabiñánigo, para evitar los kilométricos atascos durante la temporada de esquí, ayudarían a que pudiéramos tener más vuelos de gente que quisiera venir a la comunidad.

¿Cómo valora la situación de las listas de espera sanitarias?

Lo que pasa es que hay mas pruebas diagnósticas porque se opera más. Al haber más pruebas, hay más personas que tienen un diagnóstico que requiere una intervención quirúrgica. Es cierto que han aflorado pacientes, fundamentalmente en el Hospital Militar, lo que ha hecho que las listas de espera digan la verdad.

El otro gran problema es la distribución de los sanitarios en el territorio de la comunidad. ¿La medida de los 10.000 euros por mir será suficiente o habrá que hacer más?

Hay un dato especialmente importante: en los últimos cuatro años, se han formado en nuestra comunidad 230 mir de Medicina de Familia y comunitaria. Solo se han quedado 155. No solo incrementamos los salarios de las plazas de difícil cobertura, una medida acertada y que va a dar resultado, hay otras como contratos de tres años en vez de por días, colaboración en búsqueda de vivienda o colegio. Hay por primera vez un plan pensado para el difícil objetivo de cubrir las plazas de Atención Primaria. Es evidente que vamos a competir y vamos a hacer un esfuerzo para que los médicos se encuentren a gusto en Aragón.

¿En qué plazos son abordables las medidas en materia de vivienda que han sido anunciadas?

Se verán en la legislatura, sin ningún género de dudas. En tiempo récord hemos hecho un plan de vivienda de Aragón y dentro de muy pocas semanas vamos a ver los hechos. Creo que los primeros pliegos de condiciones y licitaciones las vamos a ver dentro de muy pocas semanas. Ni la oposición critica lo que se está haciendo en vivienda.

Va a haber más dinero para el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué inversiones va a haber en la capital aragonesa?

Para empezar, hay un proyecto que es de la comunidad, que es que Zaragoza pueda ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. Por eso es necesario que las administraciones colaboremos en la construcción de un nuevo campo de fútbol y está ocurriendo entre ayuntamiento, Gobierno de Aragón y el propio club. Espero alguna otra aportación en el futuro y que podamos tener un campo que nos permita cumplir con una aspiración de hace muchos años, como es el nuevo estadio de La Romareda, y además ser sede del mundial. Creo que es muy importante, también, acometer la renovación del último de los tres ríos que queda por acondicionar, porque las riberas del Huerva son una necesidad imperiosa.

Sobre La Romareda. ¿Qué le parece la solución de un estadio modular en el Parking Norte?

Por lo que he ido oyendo, es una solución que está siendo bien acogida por la sociedad. Está bastante pensada y desde todos los puntos de vista es óptima. Se han estudiado muchas opciones y se ha apostado por la que se pensaba que era la mejor de ellas.

¿Hay conversaciones con alguna entidad financiera para ser esa cuarta pata de la operación? ¿El coste se quedará en 180 millones?

El coste del estadio no se sabe aún porque lo determinará un concurso público. Un campo de fútbol cuesta lo que cuesta. No es excepcional, no queremos hacer una chapuza y por desgracia no vamos a construir el Bernabéu. Las negociaciones con las entidades financieras están abiertas, creo que hay que ser prudente pero estoy esperanzado con que pueda haber alguna otra aportación a la sociedad.

Anunció el plan de Goya y algún experto cree que el presupuesto va a ser justo. ¿Se va a poder celebrar el aniversario en condiciones?

Siempre hay quien mira el vaso medio vacío. Con lo que me quedo es que nunca se ha creado un plan tan ambicioso en la historia. Si miramos atrás y vemos lo que se ha planteado en la figura de Goya, objetivamente vermeos que nunca se ha planteado un proyecto con esta ambicion. Goya es prioritario: que el bicentenario sea un símbolo para proyectar la comunidad en el mundo es una prioridad del Gobierno. Si es necesario mejorar el proyecto, lo vamos a mejorar.

El otro gran programa cultural fue el Reino de la Luz.

Primero hemos hecho Goya, empezamos ahora con el Reino de la Luz. Sabremos algo más en los próximos meses.

