Merce Mariño: "La 'nube' es como la electricidad: si quieres luz en tu casa no te construyes una central en el desván"

La economía aragonesa está en plena transformación digital y buena culpa la tienen los gigantes tecnológicos que han desembarcado en la comunidad. AWS fue el primero y aspira a crear un ecosistema en torno a sus servicios en la ‘nube’, en lo que aseguran que prima «la excelencia operacional» por encima del precio.

PREGUNTA (P): ¿Cómo marcha la migración a la nube? ¿Aragón y España van más rápido o más lento que el resto de Europa?

RESPUESTA (R): Nos hemos llevado una sorpresa muy agradable sobre la adopción de conocimientos y servicios de nube que tienen las empresas. El 69% conoce la nube frente al 39% de Europa. Nuestra misión es democratizar la tecnología porque antes solo estaba al servicio de las grandes empresas. La nube vino para cambiar eso, para conseguir que cualquier empresa o cualquier persona con una idea de negocio tuviera la tecnología a su alcance para que esta fuera un habilitante y no un bloqueante.

(P): Hay diversas opciones para subirse a la nube: privada, pública o híbrida. Por esta última ha apostado el Gobierno de Aragón con un macrocontrato ahora en licitación. ¿Cuál juega con ventaja?

(R): No creo que haya un caballo ganador. Nuestra manera de trabajar es en base al cliente, esa es nuestra obsesión. La nube pública, más allá del coste, te da la posibilidad de innovar, de expandirte globalmente de forma fácil… Sin embargo, solo el 10% de las cargas de IT (tecnologías de la información) están en la nube pública. Por eso abrazamos el modelo híbrido para que el cliente pueda seguir utilizando sus sistemas pero también nuestros servicios.

(P): ¿Qué cuota de mercado tiene AWS respecto a sus competidores?

(R): No es un dato que compartamos. Trabajamos más en adopción de nube, con más de 10.000 clientes en España. En Aragón, trabajamos con empresas muy interesantes como Arangur, que se dedica a la transcripción de textos legales, o Spherag, que trabaja con riegos inteligentes en los campos. Un dato que nos enorgullece mucho son los 2.500 millones de euros de inversión los centros de datos de Aragón, a parte del ecosistema de partners.

(P): Incluso el sector tecnológico pone en duda que los centros de datos generen empleo directo. ¿Hasta qué punto la implantación de sus inversiones lleva aparejada la intención de que el ecosistema empresarial del sur de Europa adopte los servicios de AWS?

(R): La idea de traer una región nueva obedece a muchos criterios, pero principalmente a la baja latencia y a la soberanía de los datos. Es el valor diferencial para los clientes. Si requieres de latencias más cortas para tus cargas de trabajo, nosotros te lo vamos a dar en una región localizada cerca de tu empresa. Eso hace que empresas reguladas, como la banca o farmacéuticas, elijan estar en la región de España. En cuanto a la soberanía de los datos, si la regulación te obliga a que los datos estén almacenados en la Unión Europea, nosotros te ofrecemos esta región. Y empresas de fuera de España que quieren llegar a empresas españolas pueden utilizar nuestra región para expandir su negocio.

(P): Es beneficioso también para Amazon, ¿no?

(R): Es beneficioso para Amazon porque es beneficioso para nuestros clientes.

(P): ¿Cómo se trabaja con AWS? ¿Contratos por servicio? ¿Paquetes?

(R): Esto es como la electricidad. Si quieres tener luz en casa no te creas una central eléctrica en el desván. Nosotros generamos unos servicios de IT (cómputo, almacenamiento, inteligencia artificial, etc.) que ofrecemos de forma centralizada, global, accesible por internet. El modelo es un pago por uso del mismo modo que pagas por la conexión eléctrica. Puedes tener las soluciones tecnológicas que necesites y pagas por lo que consumes sin preinversión, sin construir. Solo necesitas una idea y conexión a internet.

(P): Sabiendo que son pocas las compañías que son proveedoras de servicios en la nube, ¿hasta qué punto se compite por precios?

(R): No conozco los precios de mis competidores. Nosotros no hablamos de la competencia, sino de nosotros mismos. Entiendo que la optimización de precios para nuestros clientes es un factor importante, pero cuando nosotros nos posicionamos ante ellos el foco está en el valor añadido que podemos dar a los clientes, cómo podemos ser consejeros a largo plazo a través de nuestros servicios de la nube.

(P): Entenderá que cueste creer que no conoce los precios de su competencia.

(R): A nivel precios, no. Hablamos de servicios.

(P): ¿Y qué servicios o ventajas adicionales ofrece AWS frente a Microsoft, Google o Meta?

(R): Tenemos una forma muy peculiar de construir regiones. Una región de AWS no es uno o dos data centers. La región de Aragón son tres zonas de disponibilidad interconectadas con latencia mínima, suficientemente cercanas para distribuir cargas y separadas para que estén en zonas sísmicas y de inundación distintas. Cuando abrimos una región, es muy importante que nuestros clientes se puedan venir con nosotros y la excelencia operacional, como el hecho de que podamos hacer soluciones técnicas que no se verán afectadas por desastres o caídas.

(P): Se dice mucho últimamente que Aragón es tierra de talento, pero también que faltan manos. Hay quien dice que incluso se está robando talento especializado de algunos sectores. ¿Coincide con el diagnóstico?

(R): Nosotros trabajamos en formación. Tenemos un montón de programas para habilitar a la gente para que aprenda estas tecnologías, como AWS re/Start, Educate o Academy, para que la gente de otros sectores pueda reengancharse. Trabajamos con las universidades y las administraciones para que se incluyan currículos de alfabetización digital. Trabajar con los colegios para que perfiles que no se plantean estudiar carreras técnicas los estudien, atraer talento de todos los géneros. Antes no había otra opción que irse a Madrid o Barcelona, pero ahora, con el trabajo remoto, estamos creando un ecosistema distinto donde la gente puede trabajar desde cualquier lado y que no le hace falta estar localizado en Aragón. Y tenemos que darle visibilidad a la comunidad para que el talento de otros sitios se quiera incorporar a este proyecto, que creo que es muy atractivo y único.

(P): Cuesta ver cómo sería ventajoso para una zona despoblada como Aragón que el talento que se quiere traer se haga vía teletrabajo. ¿Sería mejor anclar nuevos pobladores?

(R): Creo que sí, lo decía por esas empresas que no tienen recursos (de mano de obra). Creo que hemos ayudado a que crezca el empleo, también a través de partners, como el centro que va a abrir DxC. Estamos creando un ecosistema que genera empleo directo e indirecto, pero me refería a esas empresas que están perdiendo el empleo técnico. El proyecto que tiene Aragón puede atraer talento de cualquier sitio.

