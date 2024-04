UGT y CCOO reivindicarán este 1 de mayo "el pleno empleo" en Aragón con reducción de la jornada y mejores salarios

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) reivindicarán este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que en Aragón se consiga el pleno empleo con la implantación de la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas a la semana y la mejora salarial de los trabajadores aragoneses.

Así lo han expresado los secretarios generales de UGT y CCOO Aragón, José Juan Arceiz y Manuel Pina, este miércoles, 24 de abril, informando de que para el 1 mayo han convocado dos manifestaciones, a las 11.30 horas desde la plaza de San Miguel de Zaragoza y a las 12.00 horas de la plaza Navarra de Huesca, y tres concentraciones, a las 12.00 horas en la plaza de la Catedral de Teruel, a las 12.30 horas en la plaza del Regallo de Andorra y a las 11.00 horas en la plaza San Francisco de Tarazona.

Arceiz ha indicado que este día de celebración y reivindicación tiene como lema este año 'Por el pleno empleo: Menos jornada, mejores salarios'. "No podemos olvidar que hay más de 60.000 trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo y tenemos que hacer políticas activas de empleo dirigidas a los colectivos vulnerables", ha manifestado el secretario general de UGT Aragón.

En este sentido, ha indicado que desde los sindicatos han planteado medidas y programas de empleo dirigidos a las personas mayores de 52 años, a las mujeres y a las personas migrantes, "porque estos tres colectivos son el groso de la gente que está en el desempleo". Sobre la reducción de la jornada laboral, ha señalado que se tiene que llevar a cabo sin que se produzca "sin pérdida de salarios y tiene que ser efectiva cuanto antes". De esta manera, ha pedido que se concrete las 38 horas y media de este año y las 37,5 horas en 2024.

"La única manera de hacerlo es dentro del diálogo social y las mesas de negociación que están paralizadas a nivel nacional. Se tiene que concretar extendiendo al menos ese contrato de relevo que hay para la industria manufacturera de Aragón", ha aseverado Arceiz.

El secretario general de UGT ha recriminado a la patronal que insista en trasladar "el mensaje de que no hay trabajadores" debido a que considera que se tendría que regularizar la situación de las personas migrantes que están en la actualidad en Aragón antes de "hacer cupos para atraer inmigrantes en algunos sectores".

Por ello, ha destacado que Aragón y España necesitan políticas de reindustrialización aprovechando los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En este punto, ha reclamado la aprobación de una ley de industria que impulse este sector. "Lo que pedimos a los grupos políticos es que se pongan de acuerdo y que, si es posible, esta ley salga por unanimidad en el Congreso de los diputados", ha apostillado el secretario general de UGT.

"Buenos datos económicos"

En cuanto a la situación económica de Aragón, ha afirmado que "los datos son buenos" debido a que el crecimiento del PIB es de los mayores de Europa", la reducción del desempleo "está siendo importante, se crea empleo y hay más cotizantes que nunca".

No obstante, ha puntualizado que "estas mejoras" de las condiciones laborales "no han caído del cielo", se han logrado a través de acuerdos de las organizaciones sindicales con los Gobiernos autonómicos y central, "a veces con los empresarios y a veces no".

"Si no profundizamos en esas políticas no vamos a mejorar en los salarios y en la reducción de jornada. Por tanto no podemos caer en la autocomplacencia, no podemos pararnos, tenemos que seguir", ha alentado Pina. De este modo, ha dicho que los sindicatos "tienen que ser ambiciosos" para mantener la agenda social prevista para poder alcanzar el pleno empleo, que se sitúa en torno al 5 por ciento de desempleo. "Estamos en disposición de poder trabajar en medidas que nos lleven a lo que llamamos el pleno empleo y en Aragón no estamos muy lejos", ha precisado Pina.

El secretario de CCOO Aragón ha reivindicado que se incluyan los cuidados dentro de "lo llamaríamos el estado del bienestar" que permita que los servicios públicos amplíen su ámbito de actuación a la infancia, personas de tercera edad y con discapacidades. "En el fondo es una apuesta por los servicios públicos, una apuesta por la inversión en los servicios públicos que también pueden generar mucho empleo y que debería de ser de calidad", ha declarado el secretario de Comisiones Obreras.

Finalmente, ha hecho alusión al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar para reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral. "Estamos ahora mismo negociando con los empresarios y la negociación no va mal, estamos un poco concretando cómo podría hacerse", ha argumentado Pina.

En su opinión, es "importantísimo" hablar de las horas extras, el control horario y de la parcialidad de los contratos. "Es donde realmente se dan muchos de las situaciones donde el exceso de jornada es un verdadero problema", ha concluido el secretario general de CCOO, Manuel Pina.