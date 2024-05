Ferraz abrirá expediente a Javier Lambán

El veto a la amnistía en el Senado estaba cantado. La mayoría aplastante que el PP tiene en la Cámara Alta dejaba a las claras que la medida de gracia, tras dos meses sobrevolando el debate en las Cortes Generales, iba a ser devuelta al Congreso de los Diputados, donde deberá ser votada nuevamente. En cambio, había una cuestión que sí añadía picante a la votación: la decisión de Javier Lambán, senador por designación autonómica, aún secretario general del PSOE en Aragón y crítico abiertamente contra la ley de amnistía, en particular, y el independentismo, en general. El resultado fue el no votar, en una decisión que hizo, según comunicó vía epistolar al portavoz socialista en el Senado, por no incurrir en una "insoportable deslealtad" consigo mismo. En ese sentido, las reacciones no se han hecho esperar.

De hecho, ha sido el propio portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Juan Espadas, ese que recibió la misiva en primicia, el primero en anunciar que el partido "abrirá expediente" a Lambán por romper la disciplina del partido. Una cuestión "estatutaria" a la que Espadas ha hecho referencia en una entrevista en RNE y a la que el expresidente aragonés sabía que se atenía, y que le podría suponer una multa que rondaría los 600 euros. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, uno de los hombres fuertes de Sánchez en Moncloa, también se ha referido a la situación de Lambán, y ha asegurado que las medidas disciplinarias que se tomen, serán "conforme a las normas".

En cualquier caso, desde el PSOE aragonés, Ejecutiva regional que el ejeano aún dirige, no entran a valorar la apertura de ese expediente, y se limitan a subrayar, según ha podido saber este diario, que "una vez se reciba la sanción, se estudiará". Cabe recordar que la próxima aparición pública de Lambán está prevista para el lunes, cuando presentará en Madrid, en el epicentro de la polémica, sus memorias. Es ahí donde presumiblemente el expresidente dará una contestación a lo sucedido en las últimas horas.

El PP espera que "haya muchos socialistas que actúen así"

Pero la cuestión no es exclusiva de Lambán y el PSOE, pues cabe recordar que con la decisión de no votar el secretario aragonés, además de evitar dar su apoyo a la amnistía, evitaba también salir en la foto junto al PP, algo que quiso ahorrarse, ya que siempre había remarcado que su posición era en relación a sus "convicciones éticas y políticas", en términos epistolares, por lo que tampoco quería hacerle la política al PP.

Sea como fuere, los populares no han perdido la ocasión de valorar la postura de Lambán. Lo ha hecho, en primer lugar, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, durante un acto celebrado en Zaragoza este miércoles. "Espero que haya muchos socialistas que actúen así y planten cara al sanchismo", ha subrayado Bendodo, que ha querido destacar durante su discurso, y sin ser preguntado previamente por ello, "la decisión de conciencia de Lambán".

Por su parte, Jorge Azcón, sucesor del ejeano en el Pignatelli, no ha entrado a valorar la apertura del expediente, ya que, "sobre la grave crisis del PSOE, son ellos los que tienen que mirar". En cambio, Azcón sí ha expresado que le "preocupa" la "posición global" de los socialistas, ya que ha calificado la de Lambán como una "posición individual". Ahora, dice el presidente, "queremos saber lo que opinan los diputados socialistas en las Cortes", y ha anunciado que llevarán al pleno una votación para "saber si están dispuestos a defender a Aragón o a Sánchez".