El PP elige Aragón como lanzadera inicial para las elecciones europeas: "Sánchez resiste, pero no gestiona"

Aragón ha sido el lugar elegido por el Partido Popular para dar el pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pese a que el inicio 'oficial' no sea hasta el próximo 24 de mayo. Así lo demostraba la presencia de Elías Bendodo, coordinador general del partido, en la sede de Zaragoza, donde ha acompañado al presidente autonómico y líder popular en la comunidad, Jorge Azcón, así como a las tres alcaldesas de las tres capitales, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj. Bajo el lema 'La España que funciona', los populares han remarcado "el verdadero poder", el de la política municipal y autonómica, reivindicando la "gran victoria" de hace casi un año. "No se nos ocurría mejor sitio donde el símbolo de la victoria fuera tan nítido como en Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel", ha subrayado Bendodo al inicio de su intervención.

Una exaltación municipalista que enseguida ha dado paso al principal blanco de los ataques populares durante la mañana de este miércoles: Pedro Sánchez. Un presidente que, a juicio de Bendodo, "resiste, pero no gestiona el día a día". Es ahí donde el PP ha querido marcar distancias con el PSOE, máxime teniendo en cuenta que el acto tomaba unos tintes electoralistas claros, pues nadie esconde que el gran objetivo marcado por Génova para las europeas radica en imponerse en el plebiscito a Sánchez, tras dos elecciones, las vascas y las catalanas, en las que los socialistas han resistido con buenos resultados, sobre todo en las segundas.

Precisamente, la resaca del 12M también ha sobrevolado la sede zaragozana del PP, desde la que Bendodo ha subrayado que "Sánchez sigue chantajeado por el independentismo". En ese sentido, al hilo de lo ocurrido en las últimas horas, con diferentes pareceres entre Alejandro Fernández, líder popular en Cataluña, y Alberto Núñez Feijóo, sobre el momento del 'procés', el coordinador general popular ha dejado claro que "mientras Sánchez siga siendo presidente gracias al 'procés', evidentemente no ha terminado". Además, Bendodo ha explicado que "nadie del PP va a dar ninguna instrucción" a las comunidades autónomas sobre qué hacer respecto a la ley de amnistía, que Aragón ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional, pues debe ser cada una "quien tome su decisión". "La postura del PP es clara y nítida", ha proseguido.

El presidente Azcón también hizo referencia a la campaña para las europeas, con salida en Zaragoza y parada en Málaga el próximo domingo, con un acto de Feijóo en la ciudad andaluza que han tenido a bien lanzar desde Aragón. Con la idea de que "Aragón es un ejemplo del cambio político", el líder popular en Aragón ha dado por iniciada la campaña para las europeas, aunque también ha aprovechado para señalar que los 10.000 millones de inversión anunciados "van a quedarse cortos". Respecto al trasvase del Ebro, tan polémico en Aragón y con posturas encontradas dentro del propio PP, Bendodo no ha querido mojarse en demasía y ha preferido pasar la pelota al tejado socialista, ya que el Gobierno de España "debe ser quien lance la primera propuesta". Y, cuando lo haga, el coordinador popular asegura que el PP "la analizará", sin mayor énfasis que el expresado.

Balance de las tres capitales

Pero el acto era en Zaragoza y en él, más allá de miras electoralistas, era óbice hacer un análisis de los últimos doce meses de gobiernos populares, que cuentan con 261 alcaldes en todo Aragón y más de 1.400 concejales. Emma Buj, alcaldesa turolense por segunda legislatura consecutiva, ha sido la primera en tomar la palabra y mostrar su "apuesta" por el municipalismo, remarcando que su seña es "el PP". "Raro es el municipio dodne no hay una puerta con alguien del PP dentro", ha expresado al respecto, para después incidir en los hitos que, a su juicio, está logrando la capital turolense. Así, Buj ha anunciado que el objetivo es poder aprobar este año el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pues el actual data de 1985, así como seguir apostando por la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos. Actuaciones para las que será clave, según Buj, el trabajo "de la mano" con el Ejecutivo autonómico.

Posteriormente ha sido el turno de Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, quien ha reseñado que en este año su partido "ha sacado a Huesca de la apatía", aportando "dinamismo e ilusión". De esta forma, ha reivindicado actuaciones como la agilización de las Ites, la apuesta por la vivienda -aspecto este en el que todos los presentes han hecho especial hincapié- o en la "lealtad" con el Gobierno de Aragón.

En cambio, no es ningún secreto la problemática que está teniendo Orduna con su socio preferente, Vox, al que necesita para sacar adelante sus propuestas y cuya relación no deja de ser, cuanto menos, distante. El último episodio se ha vivido este mismo miércoles, cuando la ultraderecha ha emitido un comunicado criticando la mala gestión del ayuntamiento oscense en el plano urbanístico, una de las reivindicaciones de Orduna. Bendodo, de hecho, visitará esta misma tarde la capital oscense, aunque no ha confirmado que vaya a celebrarse ninguna reunión para acercar posturas con Vox, y se ha limitado a decir que es "natural" que "la oposición (por Vox) critique al Gobierno".

Por su parte, Natalia Chueca ha vuelto a destacar un mensaje del que viene haciendo bandera en las últimas semanas. "Zaragoza es una ciudad de moda". Una "moda" que, según la alcaldesa, está provocando que le "pregunten" constantemente por lo que sucede en la capital aragonesa, de la que ha dicho que va a ser un "faro en sostenibilidad y tecnología, un referente en calidad de vida y un referente como ciudad europea y cosmopolita". En cuanto a su mandato, Chueca ha destacado que, junto a Madrid, Zaragoza es "la ciudad más competitiva fiscalmente" y, en referencia a las europeas, ha incidido en que "cuando gobierna el PP, pasan estas cosas". También ha tenido tiempo para la política nacional la alcaldesa, subrayando que el único fin de Sánchez es "pagar cualquier precio por mantenerse en el PP".