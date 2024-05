Sanidad publica la orden para incentivar la fidelización de los mir

Aragón sigue dando pasos para paliar el déficit de facultativos, sobre todo a corto plazo, es decir este verano, ya que se necesitan para cubrir vacaciones de los sanitarios. Este viernes se ha publicado la orden por la que da publicidad al acuerdo que permite adoptar medidas para incentivar la fidelización de residentes que acaban de finalizar o están próximos a finalizar la formación sanitaria especializada.

La orden se refiere a los mir que terminan su formación este mismo mes de mayo como a los que lo harán en septiembre (los que comenzaron la especialidad en 2020 con la pandemia, ya que se retrasó su inicio). El objetivo es retener a estos profesionales y atraer a los de otras comunidades para así "proporcionar una asistencia sanitaria de calidad".

Señala la orden que se consideran centros hospitalarios de difícil cobertura aquellos que están fuera de la ciudad de Zaragoza y en Atención Primaria, los 44 que ya se determinó en 2022, a los que se suman todos aquellos que teniendo plazas vacantes no hay personal en bolsa para cubrirlos.

En ese sentido "para cada anualidad y excepcionalmente, cuando las necesidades asistenciales así lo requieran y para los especialistas que acaban de concluir su periodo de residencia, se determinarán las necesidades asistenciales existentes y centros de difícil cobertura". Previamente deberán estar inscritos en la Bolsa de empleo temporal.

Los nombramientos para los que han terminado su residencia tendrán una duración de hasta tres años; mientras que los que no han terminado todavía y falta cuatro meses para concluirlas, se "determinarán las necesidades" y una vez constatados esos puestos "susceptibles de ser ocupados bajo la supervisión de un tutor que les asista (...) para concluir el programa de formación" se les dará acceso.

Estos podrán seleccionar un puesto o todos, iniciándose el proceso de elección "por el aspirante que haya alcanzado la calificación más alta en el último año de residencia cursado".

La orden concreta medidas de reconocimientos de méritos, de carácter social (favorecer contratación de parejas o de acceso a vivienda), de carácter formativo, etc. En cuanto a las retribuciones, se contemplan los pluses, pero no se habla de cantidades ni en el caso de los residentes aún en formación, donde se supone que cobrarán un plus de adjunto); ni tampoco en el caso de aquellos que tras finalizar el mir quieran cubrir esas plazas de difícil cobertura. Estas cifras sí que se dieron a conocer tras el último Consejo de Gobierno donde se cuantificó esta medida entre 1 y 8 millones de euros: siendo el complemento de hasta 10.000 euros anuales, 6.000 euros el primer año, 9.000 el segundo y 15.000 el tercer año.

Sin embargo, el PSOE y el sindicato médico Fasamet han criticado la inconcreción, ya que no se contempla las cantidades de ese plus ni tampoco cuáles son los centros de difícil cobertura.

Desde el sindicato médico se muestran sorprendido porque no se concretan ese listado de plazas de difícil cobertura ni tampoco la cantidad concreta de los pluses. Fuentes del departamento de Sanidad señalan que "en la orden no estaba previsto que se detallara la cantidad, pero sí están en el expediente dela aprobación en Consejo de Gobierno, de tal manera que sí se contempla".

El PSOE también hace hincapié en esta inconcreción y ha insistido en que este decreto nace ya “estrellado” puesto que “tenemos un récord negativo de 20 plazas de MIR de familia sin cubrir” y además “se publica sin cuantía económica” lo que ha calificado como “una falta de respeto a los profesionales, además de una chapuza”. A este respecto ha señalado que a varios de los mir de otras especialidades se les ha denegado plus de fidelización y se ha preguntado cual es el criterio y por qué. “Ya avisamos de que esto podía ocurrir” ha indicado el diputado socialista, que también ha recordado que el día 25 de mayo acaban y no saben cuál es la plaza en la que se van a incorporar. “Un absoluto despropósito en la gestión”, ha concluido Carpi.